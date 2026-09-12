Blizzard ha annunciato Diablo 5, una serie animata Netflix e la versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4

La BlizzCon 2026 si apre con una valanga di novità di peso dedicate a Diablo. Il momento più atteso è stato l'annuncio ufficiale di Diablo 5 , il prossimo capitolo della serie, accompagnato dalla conferma di una serie animata Netflix e dall'imminente debutto della versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4 , in arrivo già la prossima settimana.

Diablo 5: un mondo in rovina dove le forze del male hanno ha già vinto

Sul palco è salito Joe Shely, che ha introdotto il reveal di Diablo 5, previsto per la primavera del 2029. Come per il nuovo StarCraft, l'attesa sarà lunga, ma il trailer mostrato durante la cerimonia d'apertura ha subito acceso la sala: per la prima volta nella storia della serie, Sanctuarium è caduta. Gli eroi sono scomparsi, l'oscurità ha prevalso e Diablo ha già conquistato il mondo.

La descrizione ufficiale parla di una "Sanctuarium a un passo dall'oblio... almeno fino a ora", invitando i giocatori a scoprire "ciò che dovrai diventare per riuscire a sopravvivere". Il panel dedicato, Diablo V: Forging the New Era, è previsto per questa sera, 12 settembre alle 22:45 italiane, e approfondirà la visione alla base del nuovo capitolo.