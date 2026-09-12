Blizzard ha annunciato Diablo 5, una serie animata Netflix e la versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4

La BlizzCon 2026 si apre con una valanga di novità di peso dedicate a Diablo. Il momento più atteso è stato l'annuncio ufficiale di Diablo 5, il prossimo capitolo della serie, accompagnato dalla conferma di una serie animata Netflix e dall'imminente debutto della versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4, in arrivo già la prossima settimana.
Diablo 5: un mondo in rovina dove le forze del male hanno ha già vinto
Sul palco è salito Joe Shely, che ha introdotto il reveal di Diablo 5, previsto per la primavera del 2029. Come per il nuovo StarCraft, l'attesa sarà lunga, ma il trailer mostrato durante la cerimonia d'apertura ha subito acceso la sala: per la prima volta nella storia della serie, Sanctuarium è caduta. Gli eroi sono scomparsi, l'oscurità ha prevalso e Diablo ha già conquistato il mondo.
La descrizione ufficiale parla di una "Sanctuarium a un passo dall'oblio... almeno fino a ora", invitando i giocatori a scoprire "ciò che dovrai diventare per riuscire a sopravvivere". Il panel dedicato, Diablo V: Forging the New Era, è previsto per questa sera, 12 settembre alle 22:45 italiane, e approfondirà la visione alla base del nuovo capitolo.
Diablo 4 arriva su Nintendo Switch 2 la prossima settimana, annunciata la classe Amazzone
Dopo mesi di indiscrezioni, Blizzard ha confermato la versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4. Intitolata Age of Hatred Collection, sarà disponibile dal 15 settembre, in contemporanea con la nuova stagione Hell's Legacy. La raccolta includerà tutti i contenuti principali e le espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred.
Le novità non finiscono qui: è stato annunciato anche il ritorno della classe Amazzone, proveniente da Diablo 2, in arrivo nella prima metà del 2027 come DLC a pagamento. Utilizzerà l'arco e una nuova arma introdotta per l'occasione: il giavellotto.
Annunciata la serie animata Netflix: “è solo l’inizio”
Blizzard ha inoltre confermato la produzione della serie animata Netflix dedicata a Diablo, pensata per celebrare i 30 anni del franchise ed espandere ulteriormente la lore della saga. Non sono stati mostrati trailer o immagini, ma il progetto è stato ribadito più volte sul palco.
Johanna Faries, presidente di Blizzard, ha lasciato intendere che potrebbero arrivare altre trasposizioni: "E Diablo, lo prometto, è solo l'inizio. Alla nostra community di Overwatch, alla nostra community di Warcraft... e chissà, forse anche ad altri dei nostri universi. Ci sono discussioni in corso. Non posso ancora svelare nulla."