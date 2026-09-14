Diablo 4 presenta la Stagione del Retaggio degli Inferi, che ripercorre la storia della serie

Blizzard ha pubblicato un trailer che presenta la nuova Stagione del Retaggio degli Inferi di Diablo 4, che ripercorre la storia dell'intera serie riesumando anche Diablo.

Blizzard ha annunciato la nuova Stagione del Retaggio degli Inferi di Diablo 4, mostrandone alcuni contenuti con questo trailer del gameplay che introduce qualcosa della storia e qualche sequenza di gioco vera e propria tratta dai nuovi contenuti in arrivo. La nuova stagione di Diablo 4 celebra i 30 anni della serie ripercorrendo diversi eventi tratti dai capitoli precedenti, ma ricostruiti nel contesto del quarto capitolo, compresi i Primi Maligni e il ritorno di Diablo stesso. L'arrivo della nuova stagione corrisponde peraltro a un grosso aggiornamento del gioco che introduce diverse novità e miglioramenti interessanti, dai Piani di Guerra Condivisi alle modifiche alla creazione degli oggetti Mitici Unici.

Il ritorno dei Primi Maligni La Stagione del Retaggio degli Inferi si presenta come il fulcro della festa per il 30º anniversario di Diablo e, di fatto, consiste nel massacrare demoni, andare a caccia di segreti e affrontare il ricordo dei Primi Maligni. "Segui la serie di missioni stagionali che ripercorrono la storia dei precedenti capitoli di Diablo, aggiornati e riprogettati per Diablo IV. Poi rivivi il passato, affrontando i ricordi di eroi leggendari, nemici famosi, e tuffandoti nella lunga, complessa e travagliata storia di Sanctuarium", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Blizzard. Diablo 5 presenta le nuove classi e dettagli sulla storia e il suo mondo in divenire "Mai fai attenzione, viandante: i ricordi possono essere mutevoli, e possono nascondere segreti a lungo dimenticati. Tieni gli occhi aperti! Chissà quali scoperte sono ancora nascoste, in attesa di essere riportate alla luce?" La nuova stagione di Diablo 4 ripresenta dunque alcuni eventi, personaggi e scontri noti nella storia della serie, ma rielaborati in maniera diversa e con possibili variazioni anche nel loro svolgimento. In questo modo, oltre ad essere una celebrazione del passato, la Stagione del Retaggio degli Inferi presenta anche qualcosa di inedito. Tra i morti risorti del Pandemonio, l'anima perduta del leggendario Horadrim Deckard Cain torna a portare terribili notizie: tre oscuri viandanti sono tornati, lasciando solo una scia di morte alle loro spalle. Si tratta dunque di affrontarli e scendere nell'incubo del loro passato tormentato. Solo qui potremo sconfiggere i Primi Maligni che li tormentano e dare l'eterno riposo alle loro anime.

Schegge del Male e Schegge dell'Anima Completando la serie di missioni stagionali si ottengono le tre schegge del male, sconfiggendo l'eco di Diablo sotto la Cattedrale di Tristram, l'eco di Baal sulla Vetta dell'Arreat e l'eco di Mefisto nella Prigione dell'Odio. Ognuna di queste ci trasformano nell'Oscuro Viandante a nostra volta, ma consentono anche di ottenere dei poteri particolari per modificare alcuni aspetti del gioco. I contenuti della nuova Stagione di Diablo 4 Durante le missioni si potranno raccogliere anche diverse Schegge dell'Anima, ognuna associata a un potente manufatto o demone e che possono essere magiche, rare, leggendarie o uniche, con la possibilità di essere migliorate attraverso l'Amalgamazione nel Cubo Horadrico.