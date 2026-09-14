Lost Odyssey arriva su PC grazie a un port fan-made basato sulla ricompilazione statica

Pubblicato originariamente nel 2008 in esclusiva su Xbox 360, Lost Odyssey non ha mai ricevuto un port ufficiale per altre piattaforme. Il gioco è tuttora accessibile sulle console Xbox più recenti grazie alla retrocompatibilità, ma il nuovo progetto rappresenta la prima possibilità di eseguirlo nativamente su PC .

Lost Odyssey , il JRPG di culto sviluppato da Mistwalker e scritto da Hironobu Sakaguchi, creatore della serie Final Fantasy, ha finalmente una conversione per PC realizzata dalla comunità. Il progetto, chiamato Lost Odyssey Recomp , è stato reso pubblico questo mese e utilizza la ricompilazione statica per rendere il gioco eseguibile sull'hardware moderno.

Il port è ancora in una fase sperimentale e non garantisce al momento la compatibilità completa con l'intero gioco. Il repository GitHub avverte infatti: "Questo progetto è ancora nelle prime fasi di test. Sono state provate alcune aree e scene selezionate, ma non è stata ancora completata una partita dall'inizio alla fine. Persistono problemi di rendering e stabilità. È necessario fornire i propri file di gioco compatibili".

Il progetto ha già ricevuto diversi aggiornamenti dalla pubblicazione iniziale, segno che lo sviluppo sta procedendo con l'obiettivo di aumentare progressivamente la compatibilità. L'installazione richiede di scaricare i file del progetto e indicare la posizione dei file originali del gioco in proprio possesso, chiaramente ottenuti da una copia legittima.

Lost Odyssey non è l'unico JRPG esclusivo Xbox 360 di Mistwalker a essere stato recuperato dalla scena PC. Anche Blue Dragon, l'altra produzione realizzata dallo studio per la console Microsoft, ha ricevuto recentemente un port fan-made basato su un progetto analogo.