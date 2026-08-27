Blue Dragon arriva su PC dopo quasi 20 anni grazie a una conversione non ufficiale

Blue Dragon, sviluppato da Mistwalker e Artoon , debuttò in Giappone nel 2006 e arrivò nei mercati internazionali l'anno successivo con grande risalto, per le personalità coinvolte nello sviluppo: le illustrazioni sono firmate dal compianto Akira Toriyama , mentre lo scenario è di Hironobu Sakaguchi , l'autore della serie Final Fantasy. Ultimo, ma non per importanza: la colonna sonora è composta da Nobuo Uematsu.

Dopo quasi vent'anni dal lancio su Xbox 360, Blue Dragon si prepara a sbarcare su PC grazie a una conversione non ufficiale realizzata tramite ricompilazione statica del codice originale. Il progetto, chiamato Re:Blue, dovrebbe essere pubblicato venerdì su GitHub e punta a offrire un'esperienza completa e moderna, senza limitarsi a emulare il gioco originale.

Finalmente su PC

Re:Blue è opera di Tom, programmatore già noto per ReXGlue, un insieme di strumenti progettato per creare ricompilazioni di giochi Xbox 360. Come avvenuto in altri progetti simili, gli utenti dovranno possedere i file originali del gioco per giocare: i dati dei tre dischi saranmp quindi riuniti in un unico eseguibile per PC, al quale saranno aggiunte diverse funzionalità.

Secondo Wesley Fenlon di PC Gamer, che ha potuto provare il progetto, Re:Blue sarebbe "di gran lunga la ricompilazione più rifinita e completa" realizzata finora con questa tecnologia.

Nel caso di Blue Dragon, gli sviluppatori hanno realizzato un renderer nativo specificamente adattato al motore del gioco e alle moderne schede grafiche per PC, trasformando il progetto anche in una dimostrazione delle possibilità offerte da ReXGlue.

Re:Blue dovrebbe un numero consistente di migliorie. Tra queste figurano risoluzioni fino a 4K, modalità a schermo intero o in finestra con diverse proporzioni dello schermo (16:9, 4:3, 16:10, 21:9 e 32:9) e frame rate sbloccato. Non mancheranno inoltre il supporto nativo a tastiera e mouse, gli obiettivi e ulteriori interventi pensati per adattare Blue Dragon ai PC contemporanei.