Svelata la durata dell'evento di GTA 6 su Netflix, confermate le catture su PS5

Come saprete, oggi, 27 agosto, Rockstar Games presenterà un nuovo approfondimento dedicato a GTA 6, intitolato "Extended Look", che sarà trasmesso sulla piattaforma Netflix. Stando all'aggiornamento della pagina ufficiale dell'evento sull'app di Netflix, la trasmissione avrà una durata di 26 minuti. Il minutaggio suggerisce che non si tratterà di un semplice trailer, ma di un'analisi dettagliata del mondo di gioco, un dato rilevante considerando che dal 2023 a oggi lo studio ha pubblicato solo due filmati e poche informazioni frammentarie, leak a parte.
Su PS5
Un aggiornamento sul blog di Netflix ha inoltre chiarito alcune questioni tecniche, confermando che il materiale mostrato è stato "catturato interamente da filmati di gioco su PlayStation 5". La precisazione indica che le sequenze non provengono dal modello PS5 Pro, in linea con quanto già avvenuto per il trailer pubblicato a maggio 2025.
Questa scelta tecnica si inserisce nel contesto di un accordo di co-marketing stipulato tra Sony e Rockstar Games, partnership che spiega anche la presenza all'interno del gioco di console e controller con un design molto simile a quello delle periferiche PlayStation.
Per quanto riguarda la programmazione, l'Extended Look debutterà su Netflix alle 21:00 in Italia, per poi essere reso disponibile anche su YouTube sei ore più tardi. Sarà disponibile globalmente per tutti gli abbonati Netflix con sottotitoli in inglese, tedesco, spagnolo, spagnolo LATAM, polacco, francese, italiano, coreano, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, portoghese brasiliano e russo
La presentazione arriva dopo un periodo complesso per lo sviluppo del titolo, segnato dal già ricordato leak. Una situazione che Rockstar ha commentato pubblicamente, definendo i leak "strazianti" per il team di sviluppo.
L'uscita di GTA 6 resta fissata per il prossimo 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, ma dovrà vedersela con Volvy.