Svelata la durata dell'evento di GTA 6 su Netflix, confermate le catture su PS5

Come saprete, oggi, 27 agosto, Rockstar Games presenterà un nuovo approfondimento dedicato a GTA 6, intitolato "Extended Look", che sarà trasmesso sulla piattaforma Netflix. Stando all'aggiornamento della pagina ufficiale dell'evento sull'app di Netflix, la trasmissione avrà una durata di 26 minuti. Il minutaggio suggerisce che non si tratterà di un semplice trailer, ma di un'analisi dettagliata del mondo di gioco, un dato rilevante considerando che dal 2023 a oggi lo studio ha pubblicato solo due filmati e poche informazioni frammentarie, leak a parte.