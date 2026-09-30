Half-Life Dreamcast, decompilata la versione cancellata e riattivato il multiplayer online

La versione Dreamcast di Half-Life , conversione cancellata del celebre sparatutto di Valve, è stata recentemente decompilata grazie al lavoro del modder "maximqad", che ha reso nuovamente accessibile il codice della versione destinata alla console Sega. Il progetto, segnalato da Sega Dreamcast Info, apre così nuove possibilità per la comunità homebrew, dalla correzione dei bug alla realizzazione di modifiche e personalizzazioni . Non male per la versione di un gioco che non dovrebbe nemmeno esistere.

Vita completa

La novità più significativa riguarda però il multiplayer online. Sebbene la versione Dreamcast di Half-Life fosse trapelata già nei primi anni Duemila, la componente online era rimasta sostanzialmente inutilizzabile. Gli sviluppatori avevano infatti rimosso parte dell'infrastruttura di rete prima che il progetto venisse cancellato, lasciando nel codice diversi elementi necessari al funzionamento del multiplayer, ma senza un'implementazione completa.

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Maximqad ha ricostruito personalmente il multiplayer, colmando le parti mancanti e riattivando le funzionalità online direttamente dal codice nativo del gioco. Il lavoro rappresenta la prosecuzione di un precedente progetto dello stesso modder, che aveva portato il motore Xash3D su Dreamcast e successivamente aveva riattivato il multiplayer online di Counter-Strike, un'altra conversione Dreamcast cancellata.

Il risultato permette quindi non solo di avere accesso al codice sorgente della versione Dreamcast di Half-Life, ma anche di utilizzare per la prima volta il suo multiplayer attraverso l'implementazione originale del gioco.

Per utilizzare il multiplayer è necessario procurarsi la GDI modificata del prototipo Dreamcast del 2001 e successivamente ricostruirla integrando il codice realizzato dal modder. Non si tratta quindi di una modifica "plug and play", ma di un progetto rivolto soprattutto agli appassionati di homebrew e preservazione della console Sega, che sappiano dove mettere le mani.

La versione Dreamcast di Half-Life venne cancellata dopo il calo di interesse nei confronti della piattaforma, inducendo Valve e Sierra a interrompere i piani per la conversione. Il prototipo trapelato nel 2003 ha però continuato a essere oggetto di interesse da parte della comunità, che a distanza di oltre 25 anni dalla cancellazione sta ancora lavorando per recuperare e completare parti del progetto originale.

Molti potrebbero mettere in dubbio l'utilità di una simile operazione, ma il punto della scena homebrew non è questo, quanto trovare sfide da affrontare, magari anche per anni e anni.