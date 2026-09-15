Half-Life: Alyx è stato aggiornato per supportare Steam Frame

Valve ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Half-Life: Alyx che interviene principalmente sul supporto a Steam Frame , il nuovo visore VR autonomo targato Steam. L'update modifica buona parte del motore di gioco senza intervenire sui contenuti e introduce diverse ottimizzazioni pensate per migliorare prestazioni e resa grafica durante l'esecuzione sul nuovo dispositivo.

Altre novità

Tra gli interventi principali figura l'introduzione del foveated rendering, che concentra le risorse di rendering sulla zona osservata dal giocatore, oltre alla compatibilità con l'architettura ARM64/aarch64, necessaria per l'esecuzione del gioco su Steam Frame. È stato inoltre aggiunto il supporto al depth reprojection, una tecnica che permette di mantenere una maggiore fluidità anche quando il gioco viene eseguito a un framerate più basso.

L'aggiornamento non riguarda però esclusivamente Steam Frame. Valve segnala anche ulteriori miglioramenti alle prestazioni sui PC desktop e la rimozione di un tick di latenza nella gestione delle mani del giocatore e di altri oggetti simulati.

Completano l'update diverse correzioni. È stato risolto, tra gli altri, un problema che mostrava un avviso di memoria insufficiente su alcune configurazioni nonostante la disponibilità di memoria fosse adeguata. Sono stati inoltre corretti i salvataggi cloud multipiattaforma su Linux, i sottotitoli che in alcuni casi non comparivano sulla stessa piattaforma e un problema di sfarfallio del menu principale.

Infine, Valve ha corretto un bug che poteva impedire occasionalmente di interagire con gli oggetti all'avvio di una nuova partita. Insomma, la casa di Counter-Strike aveva dichiarato che Alyx avrebbe girato bene su Steam Frame e così è.