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007 First Light per Nintendo Switch 2 è stato rinviato, svelato il nuovo mese di uscita

La versione Nintendo Switch 2 di 007 First Light non arriverà più nel 2026: IO Interactive ha rinviato il gioco a marzo 2027, spiegando che servono mesi extra per ottimizzare le prestazioni sulla nuova console.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
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IO Interactive ha annunciato il rinvio della versione Nintendo Switch 2 di 007 First Light. Il gioco era atteso durante l'estate, ma la compagnia danese ha confermato che il lancio slitterà a marzo 2027.

Si tratta del secondo ritardo per il titolo dedicato a James Bond. In origine, la versione Switch 2 sarebbe dovuta uscire il 27 maggio insieme alle edizioni PS5, Xbox Series X|S e PC, ma era stata posticipata all'estate per concedere più tempo al team di sviluppo.

Qualche mese di ritardo per assicurare una conversione eccellente

La stessa motivazione è alla base del nuovo rinvio: nonostante i feedback positivi raccolti alla Gamescom, IO Interactive ritiene necessario qualche mese aggiuntivo per ottimizzare le prestazioni sulla console Nintendo.

"Sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di vivere la storia d'origine reimmaginata di Bond su Nintendo Switch 2, e apprezziamo davvero il vostro entusiasmo", ha dichiarato IO Interactive. "Per garantire la qualità dell'esperienza che i giocatori si aspettano, abbiamo deciso di rinviare l'uscita a marzo 2027, con la data precisa che verrà comunicata più avanti. Questo tempo aggiuntivo servirà a rifinire le prestazioni del gioco su Nintendo Switch 2."

007 First Light ha superato un altro importante traguardo di vendite, svelata la roadmap dell'Anno Uno 007 First Light ha superato un altro importante traguardo di vendite, svelata la roadmap dell'Anno Uno

Lo studio ha aggiunto: "Siamo entusiasti dei feedback positivi ricevuti su 007 First Light alla gamescom, un ottimo segnale dei progressi compiuti sull'intero progetto in vista del lancio. La stessa demo sarà giocabile questa settimana al Tokyo Game Show, quindi vi invitiamo a provarla se desiderate un'esperienza hands‑on."

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