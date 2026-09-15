007 First Light per Nintendo Switch 2 è stato rinviato, svelato il nuovo mese di uscita

IO Interactive ha annunciato il rinvio della versione Nintendo Switch 2 di 007 First Light. Il gioco era atteso durante l'estate, ma la compagnia danese ha confermato che il lancio slitterà a marzo 2027.

Si tratta del secondo ritardo per il titolo dedicato a James Bond. In origine, la versione Switch 2 sarebbe dovuta uscire il 27 maggio insieme alle edizioni PS5, Xbox Series X|S e PC, ma era stata posticipata all'estate per concedere più tempo al team di sviluppo.