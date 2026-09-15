Metro 2033 Redux per PC e Mac in sconto a meno di 3 euro su Instant Gaming

L'apprezzato sparatutto in prima persona dalle sfumature survival targato 4A Games e basato sul romanzo di Dmitry Glukhovsky torna in super sconto. Metro 2033 Redux si trova infatti su Instant Gaming con un taglio dell'88% applicato al prezzo netto: il costo scende quindi a 2,49€, per una spesa finale di 3,04€ con IVA al 22% inclusa. Confrontato con il listino originale di 20,00 €, l'acquisto vi permette un risparmio effettivo di 16,96 €. Per riscattare il codice e aggiungere subito il titolo alla vostra libreria, trovate il link dedicato nel box promozionale situato in alto.

L'atmosfera claustrofobica dei tunnel

In Metro 2033 Redux vi ritroverete nei panni di Artyom, sopravvissuto nato prima dell'olocausto nucleare e cresciuto nel reticolo di gallerie della metropolitana moscovita, unico rifugio per i superstiti della superficie devastata dalle radiazioni. La struttura di gioco unisce lo sparatutto narrativo in prima persona con elementi di pura sopravvivenza, costringendo a gestire con attenzione le scorte limitate di munizioni (utilizzabili anche come valuta di scambio), i filtri dell'aria per le maschere antigas durante le sortite all'esterno e lo stato dell'equipaggiamento.

Questa versione Redux ricostruisce l'opera originale integrando il motore grafico e i miglioramenti al gameplay introdotti con Metro: Last Light, garantendo un'intelligenza artificiale affinata, animazioni fluide e una resa illuminotecnica notevolmente superiore. La chiave digitale acquistata sul negozio di key si può attivare direttamente sul vostro account Steam, con piena compatibilità per sistemi Windows, macOS e Linux.