PlatinumGames parla del futuro di Bayonetta: “Vogliamo ampliare il suo mondo”

PlatinumGames ha fornito alcune indicazioni sul possibile futuro dellla serie Bayonetta e sul rapporto dello studio con Nintendo Switch 2 , senza però arrivare ad annunciare un eventuale Bayonetta 4. A parlare è stato il CEO Atsushi Inaba, intervenuto insieme a Kim Hyung Tae di Shift Up in una discussione dedicata anche alla collaborazione tra i due studi, che porterà alcuni costumi ispirati a Bayonetta in Stellar Blade in occasione del lancio della versione Nintendo Switch 2 a novembre.

Nel corso dell'intervista, Famitsu ha chiesto a Inaba se le difficoltà incontrate da Shift Up nel portare Stellar Blade su Switch 2, ottimizzandolo sia per la modalità portatile sia per quella docked, fossero situazioni che PlatinumGames conosce bene. Il dirigente ha riconosciuto che si tratta di un processo complesso, ma ha precisato che lo studio non ha ancora pubblicato un gioco per la nuova console Nintendo.

"È impegnativo. Non abbiamo ancora pubblicato un gioco su Nintendo Switch 2, ma penso che abbia un potenziale enorme", ha spiegato Inaba. Secondo il CEO, esistono diverse difficoltà nel trasformare le idee in realtà, ma Switch 2 rappresenta comunque "un hardware che può ampliare davvero il modo in cui i giocatori si divertono".

La parte più interessante dell'intervista riguarda però Bayonetta. A quasi 17 anni dal debutto della serie, Kim Hyung Tae ha elogiato il design della protagonista, definendolo ancora attuale e sottolineando come il gioco non abbia perso la propria freschezza. Inaba ha scherzato sul confronto con Eve, protagonista di Stellar Blade, e ha poi aggiunto: "E dobbiamo continuare così fino a Bayonetta 10".

Quando gli è stato chiesto se PlatinumGames abbia già deciso quale sarà il prossimo passo per Bayonetta, Inaba ha evitato di fornire dettagli concreti. Il dirigente ha però lasciato intendere che lo studio non considera concluso il percorso della protagonista.

"Per quanto riguarda Bayonetta, sento fortemente di volerla espandere come personaggio e ampliare il suo mondo. Aspettate di vedere esattamente quale forma prenderà", ha dichiarato. Alla successiva domanda, che chiedeva se questo significasse aspettare anche un nuovo gioco, Inaba ha risposto semplicemente con un "no comment", accompagnato da una risata.