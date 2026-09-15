Capolavoro nella Terra di Mezzo a meno di 3 euro: L'Ombra di Mordor GOTY per PC in offerta su Instant Gaming

Il primo capitolo dell'epopea targata Monolith Productions torna in sconto a una cifra ridicola per PC. Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, in edizione Game of the Year, è infatti disponibile su Instant Gaming con un taglio del 90% calcolato sul costo netto: parliamo quindi di un prezzo di 1,99€, che sale ad appena 2,43€ con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 20,00 € previsti dal listino originale, l'acquisto sul negozio di key vi permette di ottenere un risparmio reale di 17,57€. Trovate il collegamento diretto nel box promozionale qua sopra per riscattare il codice e inserire subito il titolo nella vostra libreria.

Il debutto del Sistema Nemesis e i contenuti dell'edizione Game of the Year su Steam

Ambientato tra gli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor vi mette nei panni del ramingo Talion, tornato dalla morte e legato al fantasma del principe elfico Celebrimbor per vendicare il massacro della propria famiglia per mano dei capitani di Sauron. Il titolo ha segnato il debutto dell'acclamato Sistema Nemesis, una meccanica in grado di generare una gerarchia di Uruk unica per ogni partita, dove i nemici ricordano gli scontri passati, scalano i ranghi e reagiscono alle tattiche adottate sul campo.

Il gameplay combina combattimenti corpo a corpo fluidi, eliminazioni silenziose e poteri spettrali per dominare le menti degli orchi e volgerli contro i loro stessi comandanti. Trattandosi dell'edizione Game of the Year, il pacchetto include le due campagne aggiuntive Il Signore della Caccia e Il Lucente Signore, oltre a tutte le rune epiche, le skin per il protagonista e le prove di sfida. L'acquisto su Instant Gaming garantisce la licenza digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.