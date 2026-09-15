0

Nintendo Switch 2 costa 384,55 € su AliExpress: utilizza questi codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch 2. Applicando i seguenti codici, insieme allo sconto Scalapay, potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/09/2026
Nintendo Switch 2

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 449,55 €, ma con il codice ITAE45 potrai risparmiare altri 45 € e con lo sconto Scalapay spenderai ulteriori 20 € in meno, per un prezzo totale di 384,55 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Se il coupon non dovesse funzionare, puoi provare con il codice ITAE30 per risparmiare 30 €.

Le offerte sono valide fino al 20 settembre, ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche della console

Questa console è dotata di display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi. Si tratta quindi di un prodotto che offre diversi miglioramenti volti a offrirti un'esperienza ancora più gratificante e immersiva rispetto alla versione precedente.

Riscatta i nuovi coupon di AliExpress: è iniziata la Promozione Autunnale con sconti fino al 60% Riscatta i nuovi coupon di AliExpress: è iniziata la Promozione Autunnale con sconti fino al 60%

Contribuiscono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch 2 costa 384,55 € su AliExpress: utilizza questi codici per risparmiare