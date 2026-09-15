Nintendo Switch 2 costa 384,55 € su AliExpress: utilizza questi codici per risparmiare

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 449,55 €, ma con il codice ITAE45 potrai risparmiare altri 45 € e con lo sconto Scalapay spenderai ulteriori 20 € in meno, per un prezzo totale di 384,55 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Se il coupon non dovesse funzionare, puoi provare con il codice ITAE30 per risparmiare 30 €.
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Le caratteristiche della console
Questa console è dotata di display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi. Si tratta quindi di un prodotto che offre diversi miglioramenti volti a offrirti un'esperienza ancora più gratificante e immersiva rispetto alla versione precedente.
Contribuiscono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.