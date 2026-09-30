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Un super dungeon crawler al prezzo di un caffè: Etrian Odyssey III HD per PC in sconto su Instant Gaming

Esplorate labirinti insidiosi e mappate dungeon sconfinati con Etrian Odyssey III HD per PC: lo storico GDR tattico targato Atlus scende a poco più di un euro su Instant Gaming con un risparmio di oltre 38 euro.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   30/09/2026
Etrian Odyssey III HD
Etrian Odyssey Origins Collection
Etrian Odyssey Origins Collection
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Imbarcarsi in un'avventura epica con un dungeon crawler storico a poco più di un euro. Trovate Etrian Odyssey III HD per PC al prezzo netto di appena 1,00€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA obbligatoria al 22%, la somma da saldare al momento del checkout ammonta a soli 1,22€: praticamente quanto un caffè al bar. Rispetto al costo di listino ufficiale di 40€, vi mettete in tasca un risparmio reale di 38,78€. Questo si traduce in un ribasso effettivo a imposte incluse del 96,95%, un valore del tutto analogo al 98% esentasse visibile sullo store. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box qui sotto.

Navigazione oceanica, mappe personalizzate e strategia a turni

Rielaborato in una raffinata veste ad alta definizione, il classico dungeon crawler firmato Atlus vi invita a esplorare il labirinto di Yggdrasil e i mari circostanti per svelare i segreti di un'antica catastrofe. Il gameplay combina la creazione e personalizzazione di una squadra di esploratori scelti tra varie classi uniche con un sistema di combattimento a turni altamente strategico, dove ogni decisione tattica risulta fondamentale per la sopravvivenza.

La caratteristica distintiva della serie resta la mappatura dei labirinti, che in questa versione remaster vi permette di tracciare percorsi, piazzare icone e annotare pericoli in modo intuitivo. Oltre all'esplorazione dei cunicoli sotterranei, il titolo introduce la navigazione marittima con la propria nave, consentendovi di scoprire nuove rotte commerciali e risorse preziose. Questa versione per PC, attivabile via codice Steam, garantisce una grafica riadattata in alta risoluzione, colonna sonora rimasterizzata, salvataggi facilitati e il pieno supporto sia per mouse e tastiera sia per controller.

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