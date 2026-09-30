Un super dungeon crawler al prezzo di un caffè: Etrian Odyssey III HD per PC in sconto su Instant Gaming

Navigazione oceanica, mappe personalizzate e strategia a turni

Rielaborato in una raffinata veste ad alta definizione, il classico dungeon crawler firmato Atlus vi invita a esplorare il labirinto di Yggdrasil e i mari circostanti per svelare i segreti di un'antica catastrofe. Il gameplay combina la creazione e personalizzazione di una squadra di esploratori scelti tra varie classi uniche con un sistema di combattimento a turni altamente strategico, dove ogni decisione tattica risulta fondamentale per la sopravvivenza.

La caratteristica distintiva della serie resta la mappatura dei labirinti, che in questa versione remaster vi permette di tracciare percorsi, piazzare icone e annotare pericoli in modo intuitivo. Oltre all'esplorazione dei cunicoli sotterranei, il titolo introduce la navigazione marittima con la propria nave, consentendovi di scoprire nuove rotte commerciali e risorse preziose. Questa versione per PC, attivabile via codice Steam, garantisce una grafica riadattata in alta risoluzione, colonna sonora rimasterizzata, salvataggi facilitati e il pieno supporto sia per mouse e tastiera sia per controller.