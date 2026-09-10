Da iPhone 17 Pro a iPhone 18 Pro conviene davvero cambiare? Le differenze che contano

iPhone 18 Pro e Pro Max presentati da Apple: novità, caratteristiche tecniche e prezzi

Con l'arrivo di iPhone 18 Pro torna inevitabilmente una domanda per chi ha acquistato il modello dello scorso anno: conviene passare da iPhone 17 Pro al nuovo modello ? Guardando le specifiche ufficiali fianco a fianco, il salto generazionale appare piuttosto selettivo. Apple interviene in modo concreto sulla fotocamera principale, sul chip, sull'autonomia e sulla velocità di ricarica, mentre molte altre caratteristiche rimangono sostanzialmente invariate. Display, dimensioni, refresh rate e buona parte del comparto fotografico sono infatti molto vicini a quelli di iPhone 17 Pro, così come resta disponibile il supporto alle funzioni di Apple Intelligence.

Un altro salto concreto arriva dal chip A20 Pro. Apple passa dall'A19 Pro con GPU a 6 core a un nuovo processore realizzato a 2 nm con CPU a 6 core, GPU a 7 core e due Neural Engine da 16 core. La compagnia parla di prestazioni grafiche fino al 40% superiori , maggiore banda di memoria e una capacità di elaborazione AI nettamente più elevata. Sono vantaggi che possono emergere in gaming, montaggio video, rendering, elaborazione fotografica e modelli AI eseguiti in locale, mentre nell'uso quotidiano tra social, browser, messaggistica e streaming è difficile aspettarsi una differenza altrettanto marcata.

Anche sul fronte video iPhone 18 Pro porta alcune novità, ma parte da una base già molto avanzata. iPhone 17 Pro supportava infatti registrazione 4K Dolby Vision fino a 120 fps, ProRes RAW 4K120 esterno, Apple Log 2 e Genlock. Il nuovo modello aggiunge modalità Cinema fino a 4K60, maggiori controlli manuali, miglioramenti nella gestione della messa a fuoco e alcune funzioni pensate soprattutto per creator e professionisti. Per l'utente medio, però, il miglioramento risulta meno evidente rispetto a quello della fotocamera principale.

Il resto del comparto fotografico cambia invece molto meno. L'ultra-grandangolo rimane un 48 MP da 13 mm con apertura f/2.2, mentre il teleobiettivo mantiene il sensore da 48 MP, la focale equivalente da 100 mm per lo zoom 4x e quella da 200 mm per l'8x. In pratica, chi arriva da iPhone 17 Pro non trova un nuovo teleobiettivo né un salto sostanziale nella capacità di zoom, e questo riduce parecchio l'impatto complessivo dell'aggiornamento per chi usa soprattutto le focali secondarie.

La differenza più interessante riguarda senza dubbio la fotocamera principale. iPhone 17 Pro utilizza un sensore da 48 MP con apertura f/1.78 fissa, mentre iPhone 18 Pro introduce un sistema ad apertura variabile con quattro valori selezionabili: f/1.48, f/1.8, f/2.8 e f/4.0. Questo permette di intervenire fisicamente sulla quantità di luce che raggiunge il sensore e sulla profondità di campo, una caratteristica che può avere un peso reale soprattutto per chi utilizza lo smartphone per fotografia più avanzata o per la produzione di contenuti.

Autonomia migliore, ma display e design cambiano poco

La batteria è probabilmente il secondo elemento che può rendere interessante l'upgrade. Apple dichiara fino a 31 ore di riproduzione video per iPhone 17 Pro e fino a 34 ore su iPhone 18 Pro, con un incremento di circa il 10%. Il distacco aumenta sul modello Max, che passa dalle 37 ore dichiarate per iPhone 17 Pro Max alle 43 ore del nuovo 18 Pro Max. Migliora anche la ricarica cablata: il 17 Pro raggiunge il 50% in circa 20 minuti con un alimentatore da almeno 40 W, mentre il 18 Pro scende a circa 15 minuti con un alimentatore da 60 W o superiore.

Molto meno cambia invece sul display. iPhone 17 Pro e 18 Pro utilizzano entrambi un pannello OLED Super Retina XDR da 6,3 pollici con risoluzione di 2622 × 1206 pixel, densità di 460 ppi, ProMotion fino a 120 Hz, Always-On e luminosità massima outdoor di 3000 nit. Anche larghezza, altezza e spessore restano invariati, mentre la Dynamic Island viene ridisegnata e occupa meno spazio, con la possibilità di visualizzare fino a tre Live Activities contemporaneamente.

Una foto scattata con la nuova fotocamera principale Fusion da 48MP

C'è però un dato che va nella direzione opposta: il peso. iPhone 17 Pro pesa 204 grammi, mentre iPhone 18 Pro sale a 211 grammi. La differenza diventa più evidente sui modelli Max, con 249 grammi per iPhone 18 Pro Max contro i 231 grammi del predecessore. Per chi apprezza smartphone relativamente maneggevoli, soprattutto nel formato più grande, si tratta quindi di un compromesso da tenere in considerazione.

Apple Intelligence non può invece essere considerata una ragione sufficiente per cambiare telefono. iPhone 17 Pro continua a supportare iOS 27 e le funzioni AI compatibili, quindi il vantaggio di iPhone 18 Pro riguarda soprattutto la maggiore capacità di elaborazione locale garantita da A20 Pro. Non si tratta, in altre parole, di una situazione in cui il nuovo modello riceve una piattaforma software completamente esclusiva rispetto alla generazione precedente.

Mettendo insieme tutti questi elementi, il passaggio da iPhone 17 Pro a 18 Pro ha senso soprattutto in casi specifici. Chi fotografa o registra video con maggiore attenzione può trovare nell'apertura variabile e nei nuovi controlli un aggiornamento realmente utile, mentre gaming, editing pesante e autonomia sono gli altri ambiti nei quali il nuovo hardware può fare la differenza. Per un utilizzo più tradizionale, però, iPhone 17 Pro conserva un display praticamente identico, un comparto ultra-wide e tele molto simile, prestazioni ancora elevate e pieno supporto alle nuove funzioni software. Il 18 Pro è indubbiamente migliore, ma per chi possiede già il modello precedente il salto annuale resta difficile da considerare indispensabile.

C'è poi un'incognita ulteriore per il mercato italiano: al di là delle funzioni di Apple Intelligence già disponibili, Siri AI non è ancora prevista al lancio nel nostro Paese. Questo riduce, almeno nel breve periodo, il peso concreto del SoC più potente sul fronte dell'intelligenza artificiale; non è escluso che, quando tutte le funzioni saranno finalmente disponibili anche in Italia, il confronto si stia già spostando sulla generazione di iPhone successiva.