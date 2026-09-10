NVIDIA DLSS 5 debutta su NBA 2K27, mentre il DLSS 4.5 arriva su nuovi giochi, incluso The Witcher 3

Le novità coinvolgono sia produzioni già disponibili sia giochi in arrivo nelle prossime settimane. Tra gli aggiornamenti più rilevanti c'è quello di 007 First Light, mentre The Witcher 3 riceverà un nuovo aggiornamento grafico a fine mese con la versione Remastered.

Il catalogo di giochi compatibili con le tecnologie RTX continua ad ampliarsi. Dopo il recente debutto di DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering, NVIDIA ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti e uscite che porteranno DLSS 4.5, ray tracing e altre tecnologie di ricostruzione dell'immagine su diversi titoli .

DLSS 4.5 e DLSS 5: i nuovi giochi compatibili a settembre 2026

Honeycomb: The World Beyond è già disponibile con DLSS 4.5 Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, ray tracing, RTX Direct Illumination e DLSS 4.5 Ray Reconstruction. WARDOGS entrerà invece in accesso anticipato il 10 settembre con Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex per la gestione della latenza.

Nella stessa giornata PUBG: BATTLEGROUNDS riceverà il supporto a DLSS Super Resolution. Gli utenti con GPU GeForce RTX potranno inoltre selezionare il modello DLSS 4.5 attraverso l'app NVIDIA, intervenendo sulla modalità utilizzata per la ricostruzione dell'immagine.

Il 15 settembre sarà la volta di 007 First Light. L'avventura di IO Interactive riceverà un aggiornamento che introdurrà il path tracing e DLSS 4.5 Ray Reconstruction, affiancandoli alle tecnologie già presenti, tra cui Super Resolution e Dynamic Multi Frame Generation. L'obiettivo è migliorare la gestione di illuminazione, riflessi e ombre.

Nella stessa data arriverà anche Active Matter, sparatutto militare di Gaijin Entertainment con modalità PvP, PvE e PvPvE. Il gioco supporterà DLSS 4.5 Super Resolution, Ray Reconstruction e Dynamic Multi Frame Generation, con particolare utilità nelle scene caratterizzate dagli effetti ray tracing.

Il 16 settembre toccherà ad Aniimo, RPG open world gratuito incentrato sulla cattura di creature. Il titolo debutterà con DLSS 4.5 Super Resolution e Dynamic Multi Frame Generation. È previsto inoltre il supporto a NVIDIA ACE all'inizio del 2027, con creature capaci di rispondere a comandi vocali e interazioni in linguaggio naturale attraverso un modello Nemotron Small eseguito localmente sulla GPU.

NBA 2K27 rappresenta invece il primo gioco a integrare DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering. La tecnologia sfrutta modelli di IA per intervenire sulla resa grafica mantenendo un maggiore controllo sugli elementi visivi da parte degli sviluppatori. Il supporto è previsto sulle GeForce RTX serie 50 e attraverso GeForce NOW.

Il 29 settembre arriverà infine l'aggiornamento gratuito alla versione Remastered di The Witcher 3: Wild Hunt. Il gioco di CD Projekt RED riceverà path tracing, DLSS 4.5 Ray Reconstruction, Dynamic Multi Frame Generation e l'aggiornamento di Super Resolution alla versione 4.5. Per il 2027 è inoltre prevista l'espansione Songs of the Past.

NVIDIA ha accompagnato queste novità con un nuovo Game Ready Driver, progettato per preparare i sistemi agli aggiornamenti di 007 First Light e PUBG e alle nuove uscite di Active Matter, Aniimo e WARDOGS. La quantità di titoli coinvolti mostra come le tecnologie di ricostruzione basate sull'IA stiano diventando una componente sempre più presente nella grafica PC, con DLSS 5 che rappresenta per ora il passaggio più recente della strategia NVIDIA.