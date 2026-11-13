Star Wars: Galactic Racer ha raggiunto un gran numero di giocatori

Possiamo dunque immaginare che fra non molto la divertente esperienza racing ispirata a classici come WipEout, Burnout e MotorStorm verrà arricchita con l'aggiunta di nuovi contenuti, magari con pianeti e modalità extra.

I videogiochi stanno salvando Star Wars, o forse è il contrario?

" È passato un mese dal lancio di Star Wars: Galactic Racer su PS5, Xbox Series X|S e PC!", hanno scritto gli autori. "È stato fantastico vedere i vostri tempi nelle modalità Arcade Event, le vittorie nel multiplayer online, i momenti migliori delle vostre partite in single player e i vostri 'scrib doons'."

Star Wars: Galactic Racer ha raggiunto quota 1,5 milioni di giocatori : lo hanno annunciato gli sviluppatori di Fuse Games, promettendo presto importanti novità legate al supporto post-lancio del gioco.

Un ottimo tie-in

Nella nostra recensione di Star Wars: Galactic Racer abbiamo parlato di come il tie-in realizzato dagli ex Criterion sia fortemente caratterizzato da una campagna in stile roguelike divisa in tre atti e ambientata su sei differenti pianeti.

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Al comando di una Landspeeder, una Speeder Bike o una Skim Speeder, nel gioco ci si trova ad affrontare numerose gare e sfide, scegliendo di volta in volta potenziamenti e componenti per migliorare le specifiche del nostro veicolo in termini di reattori, resistenza, guidabilità e altro ancora.

Il sistema di guida è veloce e spettacolare, basato sulla gestione delle traiettorie, sulle derapate, sugli speronamenti e sull'utilizzo strategico di due propulsori. Le abilità speciali e le numerose possibilità di personalizzazione aggiungono ulteriore profondità all'esperienza.

Oltre alla campagna, Star Wars: Galactic Racer include anche tredici Scenari, una modalità Arcade con classifiche online e un comparto multiplayer competitivo per dodici giocatori che ripropone anche la progressione roguelite in maniera molto interessante.