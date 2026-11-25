In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Star Wars: Galactic Racer Deluxe Edition per PS5 a 66,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 16%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
I contenuti della Deluxe Edition
Questa edizione include una steelbook con custodia, tre veicoli a repulsione esclusivi, una livrea deluxe e un banner giocatore. In questo gioco dovrai guidare landspeeder, speeder bike, sgusci e tanto altro ancora. Inoltre, potrai creare un veicolo che rispecchi la tua personalità e personalizzarlo, oltre a poterti cimentare in scontri strategici PvP. Se preferisci, è disponibile anche una campagna in solitaria, oppure partecipare al Campionato Galattico. Nel complesso, si tratta di un gioco di corse veloce, solido e spettacolare, con una campagna in stile roguelite fresca e impegnativa e un gameplay arcade velocissimo.
Anche il comparto tecnico è ben realizzato, quindi si tratta di un titolo sicuramente consigliato agli appassionati del genere. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.