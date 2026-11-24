Fuse Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per Star Wars: Galactic Racer, previsto per il mese di dicembre. L'update introdurrà diversi contenuti premium, tra cui veicoli ispirati ad alcuni dei film e delle serie TV più celebri dell'universo di Star Wars. Si tratta di un'interessante aggiunta per gli appassionati, che potranno ampliare ulteriormente la propria esperienza di gioco e ritrovare alcuni elementi iconici della saga.
I principali contenuti dell'update di dicembre
Come anticipato, Fuse Games ha annunciato l'aggiornamento Speed Legends, in arrivo ufficialmente a dicembre. Sebbene non sia stata ancora comunicata una data di uscita precisa, sappiamo già che l'update introdurrà contenuti sia gratuiti che premium, tra cui nuovi veicoli ispirati ai film e alle serie TV di Star Wars. Tra questi troviamo l'iconico M-68 Landspeeder, tratto da Solo: A Star Wars Story, e tre nuovi speeder ispirati alla serie The Mandalorian. Per avere un'idea più chiara delle novità in arrivo, vi mostriamo di seguito l'immagine ufficiale.
I veicoli premium saranno disponibili per l'acquisto, anche se al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli legati ai prezzi. Non mancheranno, tuttavia, anche diversi contenuti gratuiti. In particolare, l'aggiornamento introdurrà due nuovi piloti, due eventi dedicati alle corse di podracer e otto nuovi scenari. Le novità non si limiteranno ai contenuti aggiuntivi, ma riguarderanno anche le funzionalità multiplayer e le opzioni di personalizzazione. Saranno infatti introdotte le partite private, che permetteranno di sfidare fino a sei giocatori, nuovi banner multigiocatore e ulteriori possibilità di personalizzazione dei veicoli.
Inoltre, troveremo anche 25 nuovi gradi multigiocatore e la possibilità di riconfigurare i comandi. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull'aggiornamento Speed Legends e sui suoi contenuti.
Altre novità future
Non è tutto, perché Star Wars: Galactic Racer riceverà anche il multiplayer locale in split-screen, previsto per il 2027. Bisognerà quindi attendere ancora diversi mesi prima di poter sfidare gli amici sulla stessa schermata, ma si tratta di una funzionalità particolarmente richiesta dalla community. La modalità permetterà infatti di gareggiare con un massimo di quattro giocatori in locale, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.
Nel frattempo, il gioco ha già raggiunto un importante traguardo, superando quota 1,5 milioni di giocatori, come annunciato dagli sviluppatori. Un risultato a cui hanno contribuito diversi elementi, tra cui una campagna in stile roguelite originale e impegnativa, accompagnata da un gameplay arcade estremamente veloce e appagante, come abbiamo scritto nella nostra recensione di Star Wars: Galactic Racer. E voi che ne pensate? Questo gioco vi sta convincendo? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti.