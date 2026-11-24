Fuse Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per Star Wars: Galactic Racer , previsto per il mese di dicembre. L'update introdurrà diversi contenuti premium, tra cui veicoli ispirati ad alcuni dei film e delle serie TV più celebri dell'universo di Star Wars. Si tratta di un'interessante aggiunta per gli appassionati, che potranno ampliare ulteriormente la propria esperienza di gioco e ritrovare alcuni elementi iconici della saga.

Altre novità future

Non è tutto, perché Star Wars: Galactic Racer riceverà anche il multiplayer locale in split-screen, previsto per il 2027. Bisognerà quindi attendere ancora diversi mesi prima di poter sfidare gli amici sulla stessa schermata, ma si tratta di una funzionalità particolarmente richiesta dalla community. La modalità permetterà infatti di gareggiare con un massimo di quattro giocatori in locale, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.

Nel frattempo, il gioco ha già raggiunto un importante traguardo, superando quota 1,5 milioni di giocatori, come annunciato dagli sviluppatori. Un risultato a cui hanno contribuito diversi elementi, tra cui una campagna in stile roguelite originale e impegnativa, accompagnata da un gameplay arcade estremamente veloce e appagante, come abbiamo scritto nella nostra recensione di Star Wars: Galactic Racer. E voi che ne pensate? Questo gioco vi sta convincendo? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti.