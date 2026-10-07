Star Wars: Galactic Racer è tecnicamente eccezionale per Digital Foundry

Dopo aver analizzato nel dettaglio le versioni PC e console, i tech enthusiast lo descrivono come uno dei titoli tecnicamente migliori dell'anno , evidenziando come il titolo riesca a combinare Unreal Engine 5 , grafica avanzata e prestazioni estremamente stabili su tutte le piattaforme.

Non solo Star Wars: Galactic Racer è stato lodato dalla stampa internazionale per essere una riuscita reinterpretazione delle corse con gli sgusci di Guerre Stellari, ora ha ricevuto anche gli apprezzamenti di Digital Foundry .

Per i riflessi, Fuse Games ha scelto una soluzione meno esosa, preferendo quelli screen-space invece del ray tracing completo. Una scelta che, secondo Digital Foundry, funziona bene in un racing game, dove la telecamera è quasi sempre frontale e permette di ottenere riflessi puliti su superfici come acqua, ghiaccio e fiumi senza esporre troppo i limiti tipici di questa tecnica. Il pacchetto grafico è completato da Nanite per la geometria ad alta densità.

Secondo Digital Foundry, l'elemento che più contribuisce alla presentazione visiva del gioco è l'illuminazione globale con ray tracing tramite Lumen via hardware, in grado di offrire risultati di alto livello. A velocità elevate, motion blur e movimento della camera tendono a mascherare eventuali artefatti, che diventano più visibili solo nelle sequenze narrative, chiaramente più statiche, o in modalità foto.

Le prestazioni su PS5 e Xbox

Stando ai test, sul fronte prestazionale PS5 offre una sola modalità grafica con framerate a 60fps estremamente stabile con una qualità dell'immagine ottima, ottenuta tramite upscaling TSR e una risoluzione interna di circa 1296p. Anche su PS5 Pro c'è un solo preset, ma in questo caso la risoluzione nativa aumenta a circa 1728p, ottenendo un'immagine più nitida senza rinunciare alla fluidità. Curiosamente, anche su Pro viene utilizzato TSR invece del nuovo PSSR, probabilmente per ridurre il rumore dell'immagine causato dall'illuminazione globale.

Xbox Series X si allinea completamente alla versione PS5, sia in termini di qualità visiva sia di stabilità del frame‑rate. Series S, invece, richiede compromessi più evidenti: niente Lumen in ray tracing, illuminazione precalcolata e risoluzione interna ridotta a circa 864p. Nonostante ciò, DF giudica la versione S ben bilanciata, con 60fps solidi e un'immagine comunque pulita.

In conclusione, Star Wars: Galactic Racer è per Digital Foundry un eccellente showcase di Unreal Engine 5, e allo stesso tempo, anche un gioco di corse arcade divertente, accessibile e perfetto per gli amanti del franchise, come abbiamo confermato anche nella nostra recensione.