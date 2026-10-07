Il controller GameSir Super Nova è in promozione su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del controller GameSir Super Nova: l'offerta prevede uno sconto del 20% per un costo totale e finale di 47,99€ (minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il GameSir Super Nova è un controller progettato per offrire ampia compatibilità e diverse possibilità di connessione . Il sistema tri-modale permette di collegarsi tramite dongle Bluetooth 5.3, wireless 2.4G o USB-C a PC, Nintendo Switch, dispositivi iOS, Android e Steam , adattandosi così a diverse piattaforme di gioco.

Ulteriori dettagli sul controller

Il controller integra una batteria da 1000 mAh e viene fornito con una stazione di ricarica RGB dotata di avvio e arresto automatici. È sufficiente prelevare il GameSir Super Nova dalla base per iniziare a giocare e riposizionarlo per avviare la ricarica.

I pulsanti A/B/X/Y utilizzano cuscinetti in silicone antirimbalzo che riducono il rumore fino a 38 dB, risultando più silenziosi di un click della tastiera e adatti anche alle sessioni di gioco notturne. Gli joystick Hall Effect sono progettati per evitare il drift e offrono una durata dichiarata di oltre 5 milioni di utilizzi, mentre gli anelli antifrizione contribuiscono al controllo.