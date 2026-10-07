Secondo un ex sviluppatore Capcom, anni di crunch estremo hanno penalizzato le donne nell'industria giapponese

La scarsa presenza di donne nei ruoli direttivi dell' industria videoludica giapponese potrebbe avere radici anche nella cultura lavorativa estrema che per anni ha caratterizzato il settore. È questa la tesi espressa da Masakazu Sugimori, ex sviluppatore di Capcom conosciuto soprattutto per le musiche dei primi episodi di Ace Attorney e Viewtiful Joe , in una serie di post pubblicata su X.

Condizioni lavorative difficile

Sugimori ha ripercorso le condizioni di lavoro che, secondo la sua esperienza, erano comuni nell'industria giapponese fino a circa vent'anni fa, prima delle principali riforme della legislazione sul lavoro che le hanno limitate.

Si trattava di una realtà nella quale poteva capitare di vivere in ufficio per un mese intero, lavorare per una settimana dormendo pochissimo e arrivare quasi a non avere il tempo di fare una doccia. C'è anche chi ha perso una gamba per non smettere di lavorare. Nel caso di Capcom, precisa con una battuta, almeno erano disponibili delle docce negli uffici. "Fino a circa vent'anni fa, l'industria videoludica era un settore in cui si poteva "vivere in azienda per un mese", "lavorare per una settimana quasi senza dormire" e arrivare a chiedersi: "Bagno? Che cos'è?"", racconta Sugimori.

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Secondo l'ex sviluppatore, proprio questo ambiente "folle" avrebbe contribuito a creare la disparità tra uomini e donne. Sugimori sottolinea che Capcom ha avuto per lungo tempo molte donne come autrici, ma ritiene che poche sviluppatrici potessero sostenere fisicamente e per periodi prolungati ritmi di lavoro così pesanti. Questo avrebbe finito per ridurre anche le loro possibilità di ricoprire ruoli più importanti.

Gli uomini, al contrario, sarebbero stati più propensi a sacrificare la propria vita privata e persino il proprio aspetto personale per dedicarsi completamente allo sviluppo. Sugimori cita come esempio Hideki Kamiya, director di Viewtiful Joe, che secondo il suo racconto rimaneva in ufficio fino alle 5:30 del mattino per lavorare continuamente sul bilanciamento del gioco.