Street Fighter, il film con Ryu, Ken e Chun-Li arriva al cinema il 15 ottobre

Street Fighter, il nuovo film tratto dalla celeberrima serie di picchiaduro di Capcom, esce nelle sale italiane giovedì 15 ottobre 2026 con Eagle Pictures, un giorno prima del debutto negli Stati Uniti, fissato al 16 ottobre. Alla regia c'è Kitao Sakurai, che ha firmato la sceneggiatura insieme a T. J. Fixman, e la produzione è di Legendary Pictures in associazione con Capcom.

Trama: il torneo del 1993 e la cospirazione alle sue spalle La storia si svolge nel 1993, nel pieno dell'epoca nella quale le sale giochi facevano la parte del leone. Ryu, interpretato da Andrew Koji, e Ken Masters, che ha il volto di Noah Centineo, erano inseparabili, ma oggi sono lontani, divisi da scelte e ferite mai rimarginate. A riportarli sul ring è Chun-Li (Callina Liang), che li arruola per il nuovo World Warrior Tournament. Dietro la competizione si muove però una cospirazione letale, che costringerà i due a combattere tra loro e a fare i conti con il proprio passato. Solo che presto si scopre che a orchestrare lo scontro c'è M. Bison, interpretato da David Dastmalchian, ma lui non sarà l'unico volto noto ai videogiocatori. Il gruppo di personaggi ai quali il regista ha potuto attingere è molto ampio e questo ha consentito alla produzione di mettere insieme un eterogeneo cast composto da attori, wrestler, musicisti e lottatori. Jason Momoa, tra i produttori del film, è Blanka, mentre Curtis "50 Cent" Jackson è Balrog. Dal wrestling arrivano Roman Reigns (Joe Anoa'i), che interpreta Akuma, e Cody Rhodes, nei panni di Guile. Completano il gruppo Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), il musicista Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Mel Jarnson (Cammy), Rayna Vallandingham (Juli) e l'ex campione UFC Alexander Volkanovski (Joe). Tra i personaggi presenti c'è anche El Fuerte.

I volti dei picchiaduro e il legame con Street Fighter 6 I volti celebri non si limitano alle stelle di Hollywood o del mondo dello spettacolo. I videogiocatori più incalliti riconosceranno sicuramente gli ex giocatori professionisti Justin Wong e IFC Yipes e il creatore di contenuti Maximilian Dood. Per loro sfortuna sembra siano stati fatti prigionieri da Bison. Tra i produttori figura inoltre Takayuki Nakayama, direttore di Street Fighter 6, che ha collaborato alla sceneggiatura nelle fasi di riscrittura.

Dallo sviluppo alle riprese in Australia Legendary ha acquisito i diritti per film e serie televisive nell'aprile 2023, con Capcom coinvolta come coproduttrice. I fratelli Danny e Michael Philippou, autori di Talk to Me, erano stati scelti per la regia ma hanno lasciato nel giugno 2024; Sakurai è subentrato nel febbraio 2025. Il film è stato girato in Australia dal 18 agosto al 12 novembre 2025, con il titolo di lavorazione Punch. Il cast completo del film Inizialmente il progetto era in calendario per il 20 marzo 2026 con Sony, ma è stato tolto dal listino dopo la scadenza dell'accordo tra Sony e Legendary. A settembre 2025 è arrivato l'accordo triennale con Paramount, che ha preso in carico la distribuzione. Il primo teaser è stato mostrato ai The Game Awards nel dicembre 2025.

Il terzo film con attori dopo quelli del 1994 e del 2009 Questa è la terza trasposizione cinematografica della serie con attori in carne e ossa. La prima fu Street Fighter - Sfida finale, scritto e diretto da Steven E. de Souza e basato su Street Fighter II. In Italia è arrivato il 13 aprile 1995 con Columbia TriStar. Jean-Claude Van Damme era il colonnello Guile, accanto a Raúl Juliá nei panni di M. Bison, Ming-Na Wen come Chun-Li, Byron Mann come Ryu, Damian Chapa come Ken e Kylie Minogue come Cammy. Juliá morì due mesi prima dell'uscita e il film, che fu la sua ultima apparizione al cinema, è dedicato alla sua memoria. Nel mondo ha incassato circa il triplo del budget. Il Guile di Van Damme del 1994 Il secondo film, Street Fighter - La leggenda (Street Fighter: The Legend of Chun-Li), è uscito nel 2009 con 20th Century Fox. Diretto da Andrzej Bartkowiak su sceneggiatura di Justin Marks e prodotto da Hyde Park Entertainment e Capcom, racconta le origini di Chun-Li (Kristin Kreuk) prima degli eventi del gioco originale ed è stato legato all'uscita di Street Fighter IV, del 2008. Nel cast c'erano Neal McDonough come M. Bison, Chris Klein come Charlie Nash, Michael Clarke Duncan come Balrog e Taboo, dei Black Eyed Peas, come Vega. L'incasso mondiale è stato poco più di un quarto del budget. Il film di Sakurai sposta l'attenzione: al centro non c'è più una missione militare guidata da Guile, come nel 1994, né le origini di una sola combattente, come nel 2009, ma il rapporto tra Ryu e Ken dentro un torneo. Capcom è coinvolta in tutti e tre i film come produttrice, e Kenzo Tsujimoto, produttore del titolo del 1994, compare ora tra i produttori esecutivi insieme a Haruhiro Tsujimoto.