Piovono critiche Collector's Edition di God of War Laufey, e non perché manca il gioco

L'annuncio della Collector's Edition, o meglio della Collector's Box, di God of War Laufey sta già attirando alcune critiche, e sorprendentemente queste non si riferiscono alla mancanza del gioco nel pacchetto, bensì per la qualità della statuetta.
Il fatto che una ricca edizione da collezionisti di questo genere, caratterizzata anche da un notevole prezzo, giunga sul mercato priva del gioco è vista paradossalmente ormai come una cosa normale, tanto più che in questo caso il prodotto viene identificato proprio come "Collector's Box", ovvero come scatola da utilizzare per il gioco, da acquistare a parte.
Tuttavia, il fatto che costi 149,99€ fa rendere gli utenti alquanto attenti almeno alla qualità dei contenuti fisici presenti all'interno della scatola, che rappresentano poi l'unico motivo della spesa, visto che manca la componente principale.
Un problema piuttosto comune
In questo caso, alcune critiche sono emerse già a poche ore di distanza dall'annuncio ufficiale della Collector's Box di God of War Laufey a causa soprattutto di quella che sembra essere una scarsa qualità della statuetta, che rappresenta l'elemento principale di questo pacchetto speciale.
Non essendo ancora disponibile, al momento ci si affida alle prime foto scattate dal vero al modello in questione, dunque la qualità definitiva e reale potrebbe essere diversa, ma in effetti da queste prime testimonianze la riproduzione di Laufey non sembra proprio essere eccelsa.
Alcun utenti, come nib95, piuttosto noto tra i commenti social soprattutto a favore di PlayStation, fanno notare come il personaggio rappresentato nella statuetta non sia molto somigliante al modello di riferimento, sostenendo che "non sembra nemmeno lei".
Questo è peraltro un problema purtroppo comune a diverse edizioni da collezionisti di videogiochi, come dimostra un altro fan che in un commento fa un paragone con la statuetta presente nella Collector's Edition di Metal Gear Solid Delta, effettivamente non molto somigliante al protagonista del gioco.
I problemi riguardano soprattutto il volto, aspetto effettivamente difficile da modellare con i materiali utilizzati e viste anche le dimensioni piuttosto piccole. Tuttavia, considerando il costo di questi prodotti, è comprensibile che vengano posti un po' sotto il microscopio dai fan.
Considerando la spesa richiesta esclusivamente per questi elementi di contorno, con l'ulteriore costo da aggiungere per avere effettivamente anche il gioco a parte, è chiaro che la qualità attesa debba essere piuttosto alta.
Nel frattempo, i preordini di God of War Laufey sono stati aperti da Sony, mentre la data di uscita è stata fissata al 16 febbraio 2027.