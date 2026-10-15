Effettua il pre-order della tua copia per PS5 di Gundam Rogue Orbit direttamente su Amazon

La storia propone un nuovo capitolo della celebre saga , con un racconto cinematografico pensato per coinvolgere sia chi conosce già il franchise sia chi desidera scoprirlo per la prima volta.

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Gundam Rogue Orbit per PlayStation 5 al costo totale e finale di 59,99€ . Il gioco uscirà il 5 marzo 2027 . Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Gundam Rogue Orbit porta i giocatori nel cuore di una nuova avventura ambientata nell'universo di Gundam , mettendoli ai comandi del Gundam Helix. Insieme a una squadra eterogenea di soldati, sarà necessario affrontare una potente minaccia sconosciuta che mette in pericolo l'umanità.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esperienza si concentra su combattimenti corpo a corpo veloci e devastanti, nei quali riflessi, precisione e capacità di prendere decisioni in tempi brevi possono fare la differenza. Ogni scontro richiede di padroneggiare le proprie abilità e di sfruttare al meglio le potenzialità del Gundam, affrontando gli avversari attraverso azioni rapide e decisive.

I giocatori saranno chiamati a spingere il proprio mezzo al limite, misurandosi con situazioni che premiano la padronanza del sistema di combattimento e la capacità di reagire sotto pressione. Oltre all'azione, il titolo punta su una componente narrativa dal taglio cinematografico, costruita per rappresentare un nuovo e audace passo nell'evoluzione della saga.