Effettua il pre-order della tua copia per PS5 di Gundam Rogue Orbit direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Gundam Rogue Orbit per PlayStation 5 al costo totale e finale di 59,99€. Il gioco uscirà il 5 marzo 2027. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Gundam Rogue Orbit porta i giocatori nel cuore di una nuova avventura ambientata nell'universo di Gundam, mettendoli ai comandi del Gundam Helix. Insieme a una squadra eterogenea di soldati, sarà necessario affrontare una potente minaccia sconosciuta che mette in pericolo l'umanità.
La storia propone un nuovo capitolo della celebre saga, con un racconto cinematografico pensato per coinvolgere sia chi conosce già il franchise sia chi desidera scoprirlo per la prima volta.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'esperienza si concentra su combattimenti corpo a corpo veloci e devastanti, nei quali riflessi, precisione e capacità di prendere decisioni in tempi brevi possono fare la differenza. Ogni scontro richiede di padroneggiare le proprie abilità e di sfruttare al meglio le potenzialità del Gundam, affrontando gli avversari attraverso azioni rapide e decisive.
I giocatori saranno chiamati a spingere il proprio mezzo al limite, misurandosi con situazioni che premiano la padronanza del sistema di combattimento e la capacità di reagire sotto pressione. Oltre all'azione, il titolo punta su una componente narrativa dal taglio cinematografico, costruita per rappresentare un nuovo e audace passo nell'evoluzione della saga.