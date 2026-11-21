Il ruolo è stato interpretato sia scansionando il viso che il corpo, dunque attraverso un motion capture totale, oltre al doppiaggio, cosa che ha trasferito nel gioco varie caratteristiche di Rose.

L'attrice Jesse James Rose ha svelato il ruolo che ha interpretato all'interno di GTA 6 , che è quello del primo personaggio non binario della serie , almeno dichiaratamente tale, che è stato inserito nel gioco utilizzando peraltro una particolare soluzione anti-violenza.

Una Rockstar Games inclusiva

"GTA è stato uno dei set più inclusivi e solidali in cui abbia mai lavorato", ha spiegato Jesse James Rose, facendo i complimenti a Rockstar Games per l'accoglienza e la cura con cui tratta sviluppatori, attori e collaboratori vari, all'interno di un ambiente che appare inclusivo anche in termini di sviluppo e produzione.



Rose ha spiegato che la procedura di scansione del volto e del corpo è estremamente accurata e avanzata, cosa che dimostra anche come Rockstar Games non abbia intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale per ridurre i tempi su alcuni aspetti dello sviluppo, considerando quanto tempo di sviluppo ha impiegato per ogni interprete nei vari ruoli.

Nel messaggio, Rose fa anche presente gli sforzi degli sviluppatori nell'ambito della sindacalizzazione, augurando ai lavoratori di Rockstar Games di riuscire a trovare il modo di essere rappresentati e protetti al meglio.