L'attrice Jesse James Rose ha svelato il ruolo che ha interpretato all'interno di GTA 6, che è quello del primo personaggio non binario della serie, almeno dichiaratamente tale, che è stato inserito nel gioco utilizzando peraltro una particolare soluzione anti-violenza.
Il personaggio in questione è Cygnus, che oltre ad essere il curatore del muso di Vice City ricopre anche un primato importante essendo a tutti gli effetti il primo personaggio ufficialmente non binario a calcare la scena in un capitolo della serie di Rockstar Games, come riferito con orgoglio da Jesse James Rose in un post su Instagram.
Il ruolo è stato interpretato sia scansionando il viso che il corpo, dunque attraverso un motion capture totale, oltre al doppiaggio, cosa che ha trasferito nel gioco varie caratteristiche di Rose.
Una Rockstar Games inclusiva
"GTA è stato uno dei set più inclusivi e solidali in cui abbia mai lavorato", ha spiegato Jesse James Rose, facendo i complimenti a Rockstar Games per l'accoglienza e la cura con cui tratta sviluppatori, attori e collaboratori vari, all'interno di un ambiente che appare inclusivo anche in termini di sviluppo e produzione.
Rose ha spiegato che la procedura di scansione del volto e del corpo è estremamente accurata e avanzata, cosa che dimostra anche come Rockstar Games non abbia intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale per ridurre i tempi su alcuni aspetti dello sviluppo, considerando quanto tempo di sviluppo ha impiegato per ogni interprete nei vari ruoli.
Nel messaggio, Rose fa anche presente gli sforzi degli sviluppatori nell'ambito della sindacalizzazione, augurando ai lavoratori di Rockstar Games di riuscire a trovare il modo di essere rappresentati e protetti al meglio.
Una soluzione per limitare gli episodi di violenza contro le persone trans
In base a quanto riferito da Jesse James Rose, sembra inoltre che il team abbia adottato una soluzione per così dire anti-violenza, per evitare in qualsiasi modo gli eventuali episodi di violenza contro le persone trans che sarebbero potuti emergere all'interno di GTA 6.
"Per ridurre la violenza contro le persone trans, mi è stato assicurato che i giocatori non avrebbero potuto compiere atti di violenza nei confronti del mio personaggio", ha spiegato, creando così una sorta di limite che possa garantire l'assoluta mancanza di episodi di questo tipo.
Visto il tono di alcuni commenti, ci auguriamo che questa caratteristiche non alimenti il review bombing che sta emergendo su Metacritic nei confronti del gioco, considerando che molti interventi sembrano tutt'altro che progressisti sul fronte ideologico. Nel frattempo, abbiamo visto che il lancio di GTA 6 è il più grande di sempre nella storia dell'intrattenimento.