Jason e Lucia , i due protagonisti di GTA 6, sono criminali incalliti, ma Rockstar vuole che i giocatori riescano a entrare in sintonia con loro e a riconoscersi in alcuni aspetti delle loro vite. Nonostante le attività illegali e le situazioni estreme in cui si troveranno coinvolti, i due personaggi condivideranno dinamiche ed esperienze che richiamano da vicino la quotidianità , andando ben oltre le classiche sparatorie e le scazzottate. L'obiettivo degli sviluppatori è proprio quello di creare un legame autentico tra il giocatore e i protagonisti , rendendo la loro storia più coinvolgente e umana.

Jason e Lucia non sono soltanto due criminali

Le informazioni sono state riportate in un'intervista rilasciata a GamesRadar+. "Giocando a GTA 6, la cosa principale che vogliamo che i giocatori provino è il senso di connessione. Con Jason e Lucia, nei quali devono credere e nei cui panni devono calarsi per questo viaggio attraverso il gioco, ma anche quel legame all'interno del gioco tra i due personaggi", ha dichiarato Rupert Humphries, vicepresidente senior della narrazione.

Ha poi fatto un confronto con la vita reale, sottolineando come alcuni aspetti non siano poi così diversi. "Vivendo nel mondo reale di oggi, sembra che ci siano tantissimo rumore e pressioni su tutti noi: la politica, l'ambiente, i media, i social network. È qualcosa che ci arriva da ogni direzione. Sembra che bastino un paio di imprevisti per farci perdere completamente la testa", ha spiegato.

Rockstar vuole raccontare il lato umano di Jason e Lucia

"È proprio questo il mondo che vi mostriamo nelle strade di Vice City e nel resto di Leonida: tutti sono stati spinti verso una sorta di follia, che si manifesta in tanti modi diversi, dalle teorie del complotto ai culti di auto-aiuto, passando per le truffe per arricchirsi rapidamente e le dipendenze dalle droghe". Al di là del legame tra i due protagonisti, Rockstar vuole che riusciate a immedesimarvi soprattutto nelle dinamiche che li portano a comportarsi in determinati modi.

"Con tutto quello che sta succedendo, volevamo che al centro della storia ci fossero due personaggi a cui il giocatore potesse affezionarsi e in cui potesse riconoscersi, e poi c'era questa idea che forse (per quanto si possa essere inadeguati) potremmo stare tutti meglio se restassimo uniti invece di agire da soli".