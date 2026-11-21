Forse non tutti sanno che, nella serata di ieri, si sono tenuti gli Horror Game Awards 2026, un evento specificamente dedicato ai giochi appartenenti a questo genere, in occasione della quale sono stati mostrati anche alcuni nuovi titoli in arrivo, tra i quali anche l'inquietante ILL, che è tornato a farsi vedere con un trailer.

Sviluppato da Team Cloud, ILL ha una storia piuttosto lunga, essendo stato annunciato nel 2022 e mostrato per la prima volta in maniera ufficiale con un video al Future Games Show, attraversando poi un periodo di sviluppo piuttosto lungo che ancora non l'ha portato a una versione definitiva.

Dopo essere tornato a farsi vedere con un nuovo e terrificante trailer della storia lo scorso giugno, il gioco a questo punto dovrebbe essere pronto per il 2027, sebbene una data di uscita non sia ancora stata definita dagli sviluppatori.