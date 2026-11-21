Forse non tutti sanno che, nella serata di ieri, si sono tenuti gli Horror Game Awards 2026, un evento specificamente dedicato ai giochi appartenenti a questo genere, in occasione della quale sono stati mostrati anche alcuni nuovi titoli in arrivo, tra i quali anche l'inquietante ILL, che è tornato a farsi vedere con un trailer.
Sviluppato da Team Cloud, ILL ha una storia piuttosto lunga, essendo stato annunciato nel 2022 e mostrato per la prima volta in maniera ufficiale con un video al Future Games Show, attraversando poi un periodo di sviluppo piuttosto lungo che ancora non l'ha portato a una versione definitiva.
Dopo essere tornato a farsi vedere con un nuovo e terrificante trailer della storia lo scorso giugno, il gioco a questo punto dovrebbe essere pronto per il 2027, sebbene una data di uscita non sia ancora stata definita dagli sviluppatori.
Il nuovo trailer è sempre più inquietante
Il nuovo trailer condensa in breve tempo alcune delle caratteristiche specifiche di ILL, che mette insieme survival horror classico in prima persona con un tipo di horror che non si vede più di tanto, tendente al body horror e a paure che possono derivare dalla società moderna e da internet.
Il protagonista del gioco si risveglia su una sorta di piattaforma petrolifera, o qualcosa del genere, dove sembra sia successo qualcosa di terribile, e i mostri che vagano al suo interno ne rendono evidente la deriva.
Per sopravvivere a queste minacce soverchianti è necessario pensare in fretta, nascondersi quando possibile o utilizzare armi e oggetti che si trovano in giro nel migliore dei modi per affrontare i mostri, portandoci a doverci adattare all'ambiente circostante.
La grafica tendente al realismo, unita alla cruda violenza messa in scena e all'inquietudine generata da ambientazioni e creature mostruose rende il tutto davvero di grande impatto, a quanto pare un'esperienza non proprio indicata per i deboli di stomaco.
Non c'è ancora una data di uscita precisa ma ILL dovrebbe arrivare nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S: in attesa di saperne di più, vediamo dunque un nuovo trailer che ci introduce in questo mondo da incubo.