NVIDIA ha pubblicato un nuovo driver GeForce per correggere il bug che causava scritture eccessive sugli SSD. L'aggiornamento è facoltativo ed è disponibile in versione beta.

La scorsa settimana alcuni utenti hanno segnalato un problema legato a scritture continue e anomale sugli SSD, dopo aver installato i driver NVIDIA GeForce versione 621.24. In alcuni casi, la quantità di dati scritti poteva raggiungere addirittura i 30 GB in una sola ora. Non si tratta soltanto di un problema legato allo spazio di archiviazione: scritture e riscritture continue possono infatti compromettere la durata degli SSD, accelerandone l'usura. La situazione ha quindi suscitato preoccupazione tra gli utenti. NVIDIA ha deciso di intervenire distribuendo un nuovo driver Hotfix per correggere il problema, spiegando che si tratta di una versione con un "numero limitato di correzioni mirate aggiuntive" rispetto al driver precedente. Specifichiamo che l'aggiornamento è facoltativo.

Il problema delle scritture eccessive sugli SSD Come anticipato, NVIDIA ha pubblicato un nuovo driver GeForce per risolvere il problema riscontrato nell'ultima versione dei suoi driver. Le prime segnalazioni riguardavano scritture anomale e continue sugli SSD, comparse dopo l'installazione della versione 621.24. Secondo quanto riportato dagli utenti sul forum ufficiale dell'azienda, grandi quantità di dati venivano scritte su un file chiamato nvtopps, raggiungendo in alcuni casi addirittura i 30 GB in un'ora. Un comportamento simile può rivelarsi dannoso per gli SSD, che hanno una durata limitata in termini di scritture e riscritture dei dati. Un'attività eccessiva può quindi accelerarne l'usura, oltre ad occupare spazio di archiviazione. Alcune segnalazioni degli utenti "Un driver GeForce è un software incredibilmente complesso", ha spiegato un membro dello staff di NVIDIA. "Dato che vengono apportate così tante modifiche, di solito cerchiamo di far coincidere il rilascio dei driver con quello di giochi o prodotti importanti". In questo caso, però, attendere il successivo aggiornamento completo avrebbe significato ritardare una correzione importante. NVIDIA ha quindi scelto di pubblicare un Hotfix separato, con l'obiettivo di rendere disponibile la soluzione il prima possibile e permettere agli utenti di ricevere alcune correzioni più rapidamente.