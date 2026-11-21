Sono passati pochissimi giorni dal debutto ufficiale di GTA 6 e il gioco sta già registrando risultati impressionanti. Tuttavia, dietro il successo dell'industria videoludica si nascondono anche diverse problematiche legate alle condizioni lavorative degli sviluppatori. Perfino alcuni dipendenti di Rockstar temono di perdere il proprio posto di lavoro, nonostante il successo del nuovo capitolo. È stato comunque precisato che non ci sono indicazioni concrete di possibili licenziamenti imminenti: si tratta di preoccupazioni legate all'incertezza che caratterizza il settore negli ultimi anni. A commentare la questione è stata Jennifer Svedberg-Yen, sceneggiatrice principale di Clair Obscur: Expedition 33, che ha lasciato Sandfall Interactive lo scorso luglio.

Il successo dei videogiochi non premia abbastanza chi li crea Svedberg-Yen ha posto l'attenzione sull'attuale situazione dell'industria videoludica, prendendo come riferimento proprio GTA 6. Secondo lei, i giochi che raggiungono risultati così importanti dipendono soprattutto dal lavoro e dalla creatività degli sviluppatori, che però non ricevono una quota proporzionata al valore che contribuiscono a generare. "Un punteggio di 99 su Metacritic. Diverse nomination ai premi ancora prima dell'uscita. Vendite enormi e un coinvolgimento straordinario dei giocatori. Un'incredibile quantità di valore creato, sia concreto che intangibile. Eppure, il team teme di essere licenziato", ha scritto Svedberg-Yen in un post su Instagram. "Quindi, chi riceve la fetta più grande dei profitti generati dal loro lavoro? Non certo la stragrande maggioranza del team creativo". I dipendenti di Rockstar temono possibili licenziamenti nonostante il successo di GTA 6 Insomma, le persone che realizzano un videogioco capace di generare un enorme valore economico e creativo non sono necessariamente le stesse che ricevono la maggior parte dei profitti. Secondo Svedberg-Yen, questo è uno dei problemi che si verificano quando chi contribuisce a creare valore non ne riceve una quota proporzionata. Un fenomeno che, come ha spiegato la sceneggiatrice, viene definito in ambito finanziario "estrazione di valore".