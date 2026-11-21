Da qualche giorno Nintendo ha lanciato la promozione per il Black Friday sul suo store digitale, Nintendo eShop. Oltre a prevedere sconti su bundle e abbonamenti mensili, sul catalogo di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 si trovano migliaia di offerte, a volte con percentuali di sconto molto alte, che in molti casi portano i videogiochi in questione al loro prezzo minimo storico. Per districarvi tra la marea di offerte, abbiamo pensato a questa guida con 10 videogiochi che non dovreste proprio perdervi.

Lo stile inconfondibile di ATLUS sprizza da ogni poro di Catherine: Full Body , videogioco unico che ragiona sulle relazioni tra uomo e donna , sul diventare adulti e sul prendersi le proprie responsabilità. Vincent è un uomo sulla trentina che deve decidere se portare avanti la sua relazione con la storica fidanzata Katherine o se cedere alle lusinghe della giovane e bella Catherine.

Complice anche la colonna sonora di Mick Gordon , che è già entrata nel mito, questa nuova formula di Doom ha rappresentato l'inizio di una nuova giovinezza per il franchise: un frontale sanguinoso e violento con un mondo di demoni da fare a pezzi. Uno dopo l'altro.

Reinventare il classico dei classici: nel 2016 id Software ci ha provato con Doom . Quello che è venuto fuori da questa riflessione su come si realizza un FPS adrenalinico, iperviolento e profondamente metal dopo mezzo secolo e dopo essere diventati una leggenda è un videogioco potentissimo.

Da una parte, una visual novel sui viaggi nel tempo e su un mondo che deve rispondere a una minaccia aliena che solo dei giovani studenti giapponesi possono affrontare; dall'altra, un videogioco di strategia, nel quale falciare ondate e ondate di nemici. Una meraviglia per gli occhi e per il cuore , con una sceneggiatura originale e raccontata in maniera splendida. Per gli appassionati di sci-fi è imperdibile.

Dentro questa strabiliante opera di Vanillaware c'è un mondo intero di influenze : c'è Evangelion, c'è Akira, c'è E.T. L'extraterrestre, c'è L'esercito delle 12 scimmie e molto altro. 13 Sentinels: Aegis Rim è un frullato di opere, ed è a conti fatti un videogioco su come la cultura pop ci resta dentro ed è fondamentale nei momenti di crisi.

Il risultato è un titolo veloce, irresistibile, che ripensa alla struttura del classico Shinobi aggiungendo elementi metroidvania, una progressione del personaggio tangibile e situazioni su situazioni nelle quali mettere alla prova un sistema di combattimento a prova di bomba . Musashi è un tifone vendicativo, pronto a colpire i suoi avversari alla velocità della luce, senza pietà. Sempre con un gusto estetico straordinario e un immaginario nuovo e potentissimo.

È stato uno dei grandi videogiochi protagonisti dello scorso anno: di nuovo un'occasione per ripensare a un classico, questa volta firmato SEGA e affidato a Lizardcube, che pochi anni prima aveva plasmato anche un altro mito come Streets of Rage. Shinobi: Art of Vengeance è un atto d'amore per la serie e per il suo protagonista, Joe Musashi.

Nata come reinterpretazione di uno degli action più apprezzati di Capcom, Monster Hunter Stories immagina come sarebbe la lotta tra cacciatori e mostri se avvenisse all'interno di un JRPG, inglobando un sistema carta-sasso-forbice basato sulle caratteristiche di ogni creatura e approfondendo il rapporto che sussiste tra i protagonisti e i loro draghi. A questo prezzo è l'occasione perfetta per recuperarli e goderseli, magari in portabilità.

Sebbene non siano riusciti come il grandioso Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , questi primi due capitoli, offerti a un prezzo quasi irrisorio rispetto al monte ore di divertimento che offrono, ci permettono di vedere come si sia evoluta questa saga.

Il primo titolo della serie, questa avventura burtoniana che sembra una fiaba oscura, era un piacevolissimo videogioco con una bella storia, uno stile davvero particolare e tante idee legate al lancio del dado che accompagna la nostra protagonista. Questa è l'occasione giusta per scoprire il mondo di Alea e magari dare un'occasione anche al riuscito sequel, che approfondisce la figura della villain, Aleksandra.

Un po' triste la sorte di questo Lost in Random , perché legata al destino non felice del suo team di sviluppo, Zoink. Dopo aver chiuso, alcuni membri del team sono confluiti in Stormteller Games e hanno realizzato un secondo capitolo, Lost in Random: The Eternal Die , che ha cambiato completamente pelle .

Ognuno dei nostri eroi può infatti essere "programmato" attraverso una serie di azioni e condizioni che rappresentano la sua strategia sul campo. Le battaglie sono completamente automatizzate e dipendono dalle scelte strategiche che facciamo prima di scendere in campo. La soddisfazione di mettere insieme la squadra perfetta e di programmarla per ogni occasione è infinita.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition a 6,99€ (sconto del 90%)

Mai tempismo fu più magico di così, visto che su HBO sta per cominciare la nuova serie TV dedicata al maghetto più famoso al mondo. Hogwarts Legacy, pur con i limiti e i difetti del caso, è senza ombra di dubbio la più riuscita trasposizione videoludica del Wizarding World, delle sue tradizioni, dei suoi stendardi e dei suoi scorci - è il caso di dirlo - incantati.

Cogliete al volo l'occasione prima dell'arrivo della serie TV

In questo prequel di Harry Potter abbiamo comunque a che fare con maghi oscuri e maledizioni senza perdono, e abbiamo l'occasione unica e straordinaria di poter visitare Hogwarts prima di vedere come cambierà la scuola nella nuova serie televisiva. Per un fan della saga, poter volare su un ippogrifo non ha prezzo. Anzi sì, visto che la versione Digital Deluxe è ora proposta a una cifra veramente irrisoria.