Da qualche giorno Nintendo ha lanciato la promozione per il Black Friday sul suo store digitale, Nintendo eShop. Oltre a prevedere sconti su bundle e abbonamenti mensili, sul catalogo di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 si trovano migliaia di offerte, a volte con percentuali di sconto molto alte, che in molti casi portano i videogiochi in questione al loro prezzo minimo storico. Per districarvi tra la marea di offerte, abbiamo pensato a questa guida con 10 videogiochi che non dovreste proprio perdervi.
Catherine: Full Body a 9,99€ (sconto dell'80%)
Lo stile inconfondibile di ATLUS sprizza da ogni poro di Catherine: Full Body, videogioco unico che ragiona sulle relazioni tra uomo e donna, sul diventare adulti e sul prendersi le proprie responsabilità. Vincent è un uomo sulla trentina che deve decidere se portare avanti la sua relazione con la storica fidanzata Katherine o se cedere alle lusinghe della giovane e bella Catherine.
Quest'ultima, donna misteriosa, femme fatale, sembra avere a che fare con i suoi incubi, nei quali Vincent si vede scappare da un enorme mostro in questo folle puzzle game abitato da pecoroni. La versione Full Body inserisce anche un'altra protagonista: Rin, che rappresenta una terza via in questa pazza, coloratissima e oscura storia sul diventare grandi.
Doom a 3,99€ (sconto dell'80%)
Reinventare il classico dei classici: nel 2016 id Software ci ha provato con Doom. Quello che è venuto fuori da questa riflessione su come si realizza un FPS adrenalinico, iperviolento e profondamente metal dopo mezzo secolo e dopo essere diventati una leggenda è un videogioco potentissimo.
Complice anche la colonna sonora di Mick Gordon, che è già entrata nel mito, questa nuova formula di Doom ha rappresentato l'inizio di una nuova giovinezza per il franchise: un frontale sanguinoso e violento con un mondo di demoni da fare a pezzi. Uno dopo l'altro.
13 Sentinels: Aegis Rim a 14,99€ (sconto del 75%)
Dentro questa strabiliante opera di Vanillaware c'è un mondo intero di influenze: c'è Evangelion, c'è Akira, c'è E.T. L'extraterrestre, c'è L'esercito delle 12 scimmie e molto altro. 13 Sentinels: Aegis Rim è un frullato di opere, ed è a conti fatti un videogioco su come la cultura pop ci resta dentro ed è fondamentale nei momenti di crisi.
Da una parte, una visual novel sui viaggi nel tempo e su un mondo che deve rispondere a una minaccia aliena che solo dei giovani studenti giapponesi possono affrontare; dall'altra, un videogioco di strategia, nel quale falciare ondate e ondate di nemici. Una meraviglia per gli occhi e per il cuore, con una sceneggiatura originale e raccontata in maniera splendida. Per gli appassionati di sci-fi è imperdibile.
Shinobi: Art of Vengeance a 11,99€ (sconto del 60%)
È stato uno dei grandi videogiochi protagonisti dello scorso anno: di nuovo un'occasione per ripensare a un classico, questa volta firmato SEGA e affidato a Lizardcube, che pochi anni prima aveva plasmato anche un altro mito come Streets of Rage. Shinobi: Art of Vengeance è un atto d'amore per la serie e per il suo protagonista, Joe Musashi.
Il risultato è un titolo veloce, irresistibile, che ripensa alla struttura del classico Shinobi aggiungendo elementi metroidvania, una progressione del personaggio tangibile e situazioni su situazioni nelle quali mettere alla prova un sistema di combattimento a prova di bomba. Musashi è un tifone vendicativo, pronto a colpire i suoi avversari alla velocità della luce, senza pietà. Sempre con un gusto estetico straordinario e un immaginario nuovo e potentissimo.
Monster Hunter Stories Collection a 14,99€ (sconto del 75%)
Sebbene non siano riusciti come il grandioso Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, questi primi due capitoli, offerti a un prezzo quasi irrisorio rispetto al monte ore di divertimento che offrono, ci permettono di vedere come si sia evoluta questa saga.
Nata come reinterpretazione di uno degli action più apprezzati di Capcom, Monster Hunter Stories immagina come sarebbe la lotta tra cacciatori e mostri se avvenisse all'interno di un JRPG, inglobando un sistema carta-sasso-forbice basato sulle caratteristiche di ogni creatura e approfondendo il rapporto che sussiste tra i protagonisti e i loro draghi. A questo prezzo è l'occasione perfetta per recuperarli e goderseli, magari in portabilità.
Lost in Random a 2,99€ (sconto del 90%)
Un po' triste la sorte di questo Lost in Random, perché legata al destino non felice del suo team di sviluppo, Zoink. Dopo aver chiuso, alcuni membri del team sono confluiti in Stormteller Games e hanno realizzato un secondo capitolo, Lost in Random: The Eternal Die, che ha cambiato completamente pelle.
Il primo titolo della serie, questa avventura burtoniana che sembra una fiaba oscura, era un piacevolissimo videogioco con una bella storia, uno stile davvero particolare e tante idee legate al lancio del dado che accompagna la nostra protagonista. Questa è l'occasione giusta per scoprire il mondo di Alea e magari dare un'occasione anche al riuscito sequel, che approfondisce la figura della villain, Aleksandra.
Unicorn Overlord a 17,99€ (sconto del 70%)
Doppietta per Vanillaware, ma è impossibile non inserire in questa lista Unicorn Overlord, uno dei migliori strategici degli ultimi anni. Un titolo che sembra nato per la natura portatile di Nintendo Switch. In questo videogioco, baciato nuovamente dall'estetica straordinaria del team giapponese, riconquistiamo un regno formando delle piccole squadre di eroi in un sistema di combattimento molto originale.
Ognuno dei nostri eroi può infatti essere "programmato" attraverso una serie di azioni e condizioni che rappresentano la sua strategia sul campo. Le battaglie sono completamente automatizzate e dipendono dalle scelte strategiche che facciamo prima di scendere in campo. La soddisfazione di mettere insieme la squadra perfetta e di programmarla per ogni occasione è infinita.
Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition a 6,99€ (sconto del 90%)
Mai tempismo fu più magico di così, visto che su HBO sta per cominciare la nuova serie TV dedicata al maghetto più famoso al mondo. Hogwarts Legacy, pur con i limiti e i difetti del caso, è senza ombra di dubbio la più riuscita trasposizione videoludica del Wizarding World, delle sue tradizioni, dei suoi stendardi e dei suoi scorci - è il caso di dirlo - incantati.
In questo prequel di Harry Potter abbiamo comunque a che fare con maghi oscuri e maledizioni senza perdono, e abbiamo l'occasione unica e straordinaria di poter visitare Hogwarts prima di vedere come cambierà la scuola nella nuova serie televisiva. Per un fan della saga, poter volare su un ippogrifo non ha prezzo. Anzi sì, visto che la versione Digital Deluxe è ora proposta a una cifra veramente irrisoria.
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Prince's Edition a 9,59€ (sconto dell'84%)
Il primo capitolo di questa bella - ma purtroppo brevissima - saga videoludica aveva fatto parlare molto di sé per la collaborazione tra Level-5 e Studio Ghibli. In questo secondo appuntamento, dell'arcinoto studio di animazione giapponese è rimasto praticamente solo il compositore storico Joe Hisaishi, ma per il resto è un videogioco in tutto e per tutto migliore del predecessore.
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom è un titolo con meccaniche classiche e un'estetica colorata (mantiene ovviamente l'ispirazione a quel modo di fare arte tipico di Hayao Miyazaki), che non manca di affrontare tematiche adulte e profondamente drammatiche. Una perla, passata anche un po' ingiustamente inosservata dato il suo innegabile valore.
Prince of Persia: The Lost Crown a 11,99€ (sconto del 60%)
Probabilmente uno dei migliori lavori Ubisoft degli ultimi anni: una reinterpretazione in salsa metroidvania di uno dei franchise più famosi della storia dei videogiochi. In Prince of Persia: The Lost Crown non è solo il tratto estetico originale e splendidamente esotico a colpire, ma anche l'inventiva e il divertimento che si nascondono dietro ogni sistema, dietro ogni scelta di design, dietro ogni tentativo di ripensare alle meccaniche classiche della serie e di inserirle in un nuovo genere.
Boss fight da ricordare, esplorazione sempre divertente e progressione calibrata alla perfezione. Peccato che non abbia avuto un seguito, perché poteva rappresentare la seconda giovinezza di questa serie importantissima per Ubisoft per la quale oggi è difficile immaginare un futuro migliore di così.