Numeri che Piscatella ha definito "assolutamente folli" e che diventano ancora più impressionanti se confrontati con quelli degli altri giochi presenti sul mercato. Nella stessa giornata, ad esempio, Fortnite è stato il secondo titolo per tasso di coinvolgimento, raggiungendo "solo" il 10% degli utenti attivi tra PlayStation e Xbox.

Come riportato dall'analista Mat Piscatella attraverso i dati del Player Engagement Tracker di Circana, il 61% degli utenti PS5 attivi negli Stati Uniti il 19 novembre ha giocato a GTA 6 al giorno di lancio . Su Xbox Series X|S il dato si è attestato invece al 56% degli utenti attivi a livello globale.

Il lancio di GTA 6 si è trasformato in un fenomeno senza precedenti nel panorama console. Oltre ai gargantueschi numeri di vendita annunciati da Take-Two, le prime analisi di Circana offrono altri dati interessanti su quello che è a tutti gli effetti il lancio più importante di sempre nel settore dell'intrattenimento. Non solo come ricavi, ma anche per i livelli di coinvolgimento.

I dati di Circana confermano che molti giocatori hanno saltato il lavoro il 19 novembre

Anche il tempo trascorso nel gioco racconta la portata del fenomeno. Secondo Circana, gli utenti PS5 hanno giocato a GTA 6 per una media di 513 minuti durante il giorno di lancio, pari a circa 8 ore e 33 minuti. Su Xbox la media è stata di 494 minuti, ovvero poco più di 8 ore e 14 minuti.

Si tratta di valori estremamente elevati per una media generale, a conferma di come una fetta consistente della community abbia deciso di dedicare gran parte della giornata all'esplorazione di Leonida, tra missioni della campagna principale, attività secondarie e contenuti opzionali. Del resto, nelle settimane precedenti al lancio si parlava un numero elevato di giocatori pronti a chiedere ferie, permessi o a rimandare impegni di studio e lavoro pur di trascorrere l'intera giornata tra le strade della Florida firmata Rockstar.

I dati diffusi da Circana offrono inoltre uno spaccato interessante sul pubblico del gioco. Tra il 6 e il 19 novembre, i cinque titoli giocati più frequentemente anche dagli utenti di GTA 6 sono stati Fortnite, Call of Duty, GTA 5 Enhanced Edition, Roblox e NBA 2K27. Un risultato che evidenzia la capacità del nuovo capitolo Rockstar di attirare giocatori provenienti dalle più grandi community del panorama console.