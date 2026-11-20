La raccolta comprende numerose produzioni inedite realizzate da artisti appartenenti a generi differenti, confermando l'attenzione riservata al lato musicale della serie. Tra i nomi coinvolti figurano Playboi Carti, Travis Scott, Dua Lipa, Lana Del Rey, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna e Burna Boy . Non mancano collaborazioni particolari, con diversi artisti che hanno collaborato alla realizzazione di alcuni dei brani inclusi nella selezione.

Le tracce

Tra le tracce presenti troviamo, per esempio, Starting from Zero, realizzata da Justice con la partecipazione di Michael McDonald, e Flower in a Hurricane, sempre del duo francese, questa volta affiancato da Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard. La raccolta include anche Go Easy di Dua Lipa, Power Trip di JENNIE, Crazy For You di Lana Del Rey e Bright Lights, Big City di Keith Richards.

La copertina del disco con Jason e Lucia

Di seguito la tracklist completa delle 34 canzoni incluse nell'album.

Starting from Zero (Feat. Michael McDonald) - Justice That's It (Feat. Future & Metro Boomin) - Yung Lean AHH YEAH - Playboi Carti RHYNO - Travis Scott Sexy Magic - CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again..., Etienne de Crécy Flower in a Hurricane (Feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard) - Justice Go Easy - Dua Lipa Last Thing You Need - Morgan Wallen X - JHAYCO Suzuki - Fuerza Regida Macacoa 2000 - Rauw Alejandro Dance With Me (Feat. elkan) - A Boogie Wit da Hoodie Bigger - Burna Boy COUNT UP - Gunna Let's Rock - Kodak Black, Don Toliver WAKIN UP FLEX - Young Thug IKYFL - Tee Grizzley TF? - Don Toliver Don't Chart - Cardi B GMA - JT Power Trip - JENNIE Blood in Your Eyes - Tove Lo Fast Emotion - Zara Larsson Sweet Like Candy - Camila Cabello Only One - Fcukers Sandunguea - Arca TRDWFE - Rina Sawayama All Again - Rose Gray Crazy For You - Lana Del Rey Largate - Kali Uchis, Helado Negro NO ME BUSQUES - Omar Apollo Bright Lights, Big City - Keith Richards Stone Kold Krazy Luuv - Jesse Johnson, DāM-FunK Overtown Lights - Stanley Clarke, Yussef Dayes, Robert Glasper

Oltre alla distribuzione digitale, Grand Theft Auto VI: The Album è disponibile anche in formato fisico. Più precisamente è acquistabile in edizioni limitate in CD e vinile. Entrambe possono essere acquistate online e in alcuni negozi selezionati.