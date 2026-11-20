Dopo il lancio di GTA 6, arriva anche la possibilità di ascoltare al di fuori del gioco parte dei brani che compongono la colonna sonora. Rockstar Games ha infatti pubblicato Grand Theft Auto VI: The Album, disco composto da 34 brani, disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale.
La raccolta comprende numerose produzioni inedite realizzate da artisti appartenenti a generi differenti, confermando l'attenzione riservata al lato musicale della serie. Tra i nomi coinvolti figurano Playboi Carti, Travis Scott, Dua Lipa, Lana Del Rey, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna e Burna Boy. Non mancano collaborazioni particolari, con diversi artisti che hanno collaborato alla realizzazione di alcuni dei brani inclusi nella selezione.
Le tracce
Tra le tracce presenti troviamo, per esempio, Starting from Zero, realizzata da Justice con la partecipazione di Michael McDonald, e Flower in a Hurricane, sempre del duo francese, questa volta affiancato da Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard. La raccolta include anche Go Easy di Dua Lipa, Power Trip di JENNIE, Crazy For You di Lana Del Rey e Bright Lights, Big City di Keith Richards.
Di seguito la tracklist completa delle 34 canzoni incluse nell'album.
- Starting from Zero (Feat. Michael McDonald) - Justice
- That's It (Feat. Future & Metro Boomin) - Yung Lean
- AHH YEAH - Playboi Carti
- RHYNO - Travis Scott
- Sexy Magic - CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again..., Etienne de Crécy
- Flower in a Hurricane (Feat. Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard) - Justice
- Go Easy - Dua Lipa
- Last Thing You Need - Morgan Wallen
- X - JHAYCO
- Suzuki - Fuerza Regida
- Macacoa 2000 - Rauw Alejandro
- Dance With Me (Feat. elkan) - A Boogie Wit da Hoodie
- Bigger - Burna Boy
- COUNT UP - Gunna
- Let's Rock - Kodak Black, Don Toliver
- WAKIN UP FLEX - Young Thug
- IKYFL - Tee Grizzley
- TF? - Don Toliver
- Don't Chart - Cardi B
- GMA - JT
- Power Trip - JENNIE
- Blood in Your Eyes - Tove Lo
- Fast Emotion - Zara Larsson
- Sweet Like Candy - Camila Cabello
- Only One - Fcukers
- Sandunguea - Arca
- TRDWFE - Rina Sawayama
- All Again - Rose Gray
- Crazy For You - Lana Del Rey
- Largate - Kali Uchis, Helado Negro
- NO ME BUSQUES - Omar Apollo
- Bright Lights, Big City - Keith Richards
- Stone Kold Krazy Luuv - Jesse Johnson, DāM-FunK
- Overtown Lights - Stanley Clarke, Yussef Dayes, Robert Glasper
Oltre alla distribuzione digitale, Grand Theft Auto VI: The Album è disponibile anche in formato fisico. Più precisamente è acquistabile in edizioni limitate in CD e vinile. Entrambe possono essere acquistate online e in alcuni negozi selezionati.