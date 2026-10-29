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Annunciata la colonna sonora ufficiale di GTA 6 composta da Justice: ecco quando esce

Rockstar Games ha annunciato Grand Theft Auto VI: Original Score, l'album con 30 brani composti dal duo elettronico Justice.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/10/2026
Jason e Lucia in moto
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Rockstar Games ha annunciato la data di uscita di Grand Theft Auto VI: Original Score, l'album che raccoglie le musiche composte dal duo elettronico francese Justice per il prossimo capitolo della serie. La pubblicazione è fissata per l'11 dicembre 2026 e sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale, oltre che in formato fisico con un'edizione in doppio CD e una in triplo vinile.

L'album, prenotabile da vari negozi o servizi, comprenderà 30 tracce selezionate dal materiale realizzato da Justice per il gioco. Rockstar ha confermato anche la presenza di alcuni brani realizzati in collaborazione con altri artisti, oltre a una serie di tracce bonus disponibili in formato digitale.

Informazioni sul disco

Tra i pezzi inclusi nella raccolta figura Flower in a Hurricane, che coinvolge Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard. Se vogliamo, il livello delle collaborazioni è uno specchio dell'enorme budget a disposizione degli sviluppatori.

La copertina dell'annuncio
La copertina dell'annuncio

In concomitanza con l'annuncio dell'album, è stato inoltre pubblicato sulle piattaforme di streaming Pusher, un nuovo brano di Justice realizzato insieme a Gesaffelstein, figura di riferimento della musica elettronica francese. Il pezzo è già disponibile per l'ascolto.

La scelta di pubblicare una colonna sonora originale separata dalla musica presente nel gioco, serve a valorizzare il lavoro svolto sulla colonna sonora, oltre ad avere un altro prodotto a tema GTA VI da vendere.

Come detto, l'uscita dell'album è prevista per l'11 dicembre, mentre le edizioni fisiche saranno distribuite in doppio CD e triplo vinile. Rockstar ha inoltre reso disponibile il pre-save della raccolta, consentendo agli interessati di aggiungerla in anticipo alle proprie librerie sulle piattaforme supportate.

I Justice

I Justice sono un duo francese di musica elettronica formato da Gaspard Augé e Xavier de Rosnay, attivo dal 2003 e originario di Parigi. Sono tra i nomi più conosciuti della cosiddetta French Touch, la scena elettronica francese che comprende anche artisti come i Daft Punk.

Il loro stile mescola musica elettronica da discoteca, house, disco e sonorità rock, con bassi potenti, sintetizzatori, distorsioni e ritmi incisivi. Anche la loro immagine è riconoscibile, soprattutto per la grande croce luminosa che spesso compare nelle scenografie dei concerti, utilizzata anche per la copertina del loro primo disco, chiamato appunto "Cross".

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