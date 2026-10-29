Annunciata la colonna sonora ufficiale di GTA 6 composta da Justice: ecco quando esce

Rockstar Games ha annunciato la data di uscita di Grand Theft Auto VI: Original Score, l'album che raccoglie le musiche composte dal duo elettronico francese Justice per il prossimo capitolo della serie. La pubblicazione è fissata per l'11 dicembre 2026 e sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale, oltre che in formato fisico con un'edizione in doppio CD e una in triplo vinile. L'album, prenotabile da vari negozi o servizi, comprenderà 30 tracce selezionate dal materiale realizzato da Justice per il gioco. Rockstar ha confermato anche la presenza di alcuni brani realizzati in collaborazione con altri artisti, oltre a una serie di tracce bonus disponibili in formato digitale.

Informazioni sul disco Tra i pezzi inclusi nella raccolta figura Flower in a Hurricane, che coinvolge Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard. Se vogliamo, il livello delle collaborazioni è uno specchio dell'enorme budget a disposizione degli sviluppatori. La copertina dell'annuncio In concomitanza con l'annuncio dell'album, è stato inoltre pubblicato sulle piattaforme di streaming Pusher, un nuovo brano di Justice realizzato insieme a Gesaffelstein, figura di riferimento della musica elettronica francese. Il pezzo è già disponibile per l'ascolto. La scelta di pubblicare una colonna sonora originale separata dalla musica presente nel gioco, serve a valorizzare il lavoro svolto sulla colonna sonora, oltre ad avere un altro prodotto a tema GTA VI da vendere. Come detto, l'uscita dell'album è prevista per l'11 dicembre, mentre le edizioni fisiche saranno distribuite in doppio CD e triplo vinile. Rockstar ha inoltre reso disponibile il pre-save della raccolta, consentendo agli interessati di aggiungerla in anticipo alle proprie librerie sulle piattaforme supportate.