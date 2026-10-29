The Duskbloods è stato rinviato al 2027, servono altri ritocchi al bilanciamento

The Duskbloods uscirà nel 2027 . FromSoftware ha annunciato il rinvio della finestra di lancio del suo nuovo gioco, spiegando che, nonostante lo sviluppo sia arrivato alla fase finale di rifinitura, sono necessari altri ritocchi per migliorare alcuni aspetti dell'esperienza. La decisione riguarda in particolare le regole di gioco e il bilanciamento, elementi sui quali il team intende lavorare ancora prima della pubblicazione.

Rinvio necessario

L'annuncio è stato accompagnato da un messaggio rivolto direttamente ai giocatori che attendono il titolo. "Ci scusiamo con tutti coloro che stanno aspettando pazientemente l'uscita del gioco e vi ringraziamo per la vostra pazienza e il vostro supporto", ha dichiarato il team, riconoscendo così l'attesa del pubblico e confermando la volontà di utilizzare il tempo aggiuntivo per completare il lavoro.

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La decisione arriva dopo il test di rete, durante il quale gli sviluppatori hanno raccolto i feedback dei giocatori. Secondo quanto comunicato da FromSoftware, l'iniziativa ha evidenziato un grande interesse per alcuni degli elementi centrali dell'esperienza, tra cui il sistema di combattimento, la profondità strategica e le possibilità di personalizzazione offerte ai giocatori.

Proprio questi aspetti saranno al centro degli ultimi ritocchi. "Durante il test di rete abbiamo riscontrato un forte interesse per i pilastri del gioco, tra cui il combattimento, la profondità strategica e la libertà di espressione dei giocatori", ha spiegato lo studio. "Per migliorare ulteriormente questi elementi, abbiamo deciso di posticipare il lancio, così da avere il tempo necessario per apportare gli ultimi ritocchi alle meccaniche e al bilanciamento".