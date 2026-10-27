Nel silenzio di FromSoftware, qualche informazione su The Duskbloods emerge da un datamining

Dopo la beta chiusa che si è svolta in agosto, FromSoftware ha mantenuto un totale silenzio su The Duskbloods, la nuova esclusiva per Nintendo Switch 2, dunque risultano interessanti anche questi stralci di informazione tratti da un datamining, che parlano dei Bloodsworn previsti, ovvero i personaggi utilizzabili.
The Duskbloods sarebbe ancora previsto in uscita entro la fine del 2026, ma stranamente, arrivati ormai a novembre, continuano a mancare informazioni al riguardo da parte di FromSoftware, in un silenzio che comincia a far temere per un possibile posticipo del gioco.
Qualcosa emerge dunque dalla scena dell'hacking, con un recente datamining che ha fatto trapelare alcune informazioni interessanti su questo particolare action RPG multiplayer.
13 Bloodsworn e altro
In base a quanto emerso dai file di testo estratti dai dati del gioco con questa operazione di datamining, e poi prontamente condivisi nel subreddit dedicato a The Duskbloods, emerge ad esempio il fatto che vi siano previsti un totale di 13 Bloodsworn.
In effetti, si tratta di un dato che era stato riferito in precedenza anche dalla stessa FromSoftware e viene dunque confermato da questa analisi sui dati estratti dal codice.
Oltre al numero totale di personaggi giocabili, dal datamining emergono anche vari oggetti che sembrano associati alle varie classi, che a quanto pare in certi casi sono condivise anche con alcuni nemici.
Uno di questi, per esempio, la Nike Wheel Spear, è un'arma che viene utilizzata da uno dei mini-boss che erano presenti nella beta e a quanto pare verrà utilizzata anche da uno dei Bloodsworn.
Potete trovare una raccolta delle informazioni tratte da questa operazione di mining in un file DOC a questo indirizzo, tenendo conto che, al momento, si tratta di dettagli un po' sconnessi e con potenziali spoiler.
Nel frattempo, rimaniamo in attesa di annunci ufficiali da parte di FromSoftware su The Duskbloods, in particolare per quanto riguarda la data di uscita.