Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World Showcase: orario, durata e cosa aspettarsi dalla diretta

Come accade di consueto per questo tipo di eventi, Nintendo non ha fornito alcuna anticipazione sui titoli che verranno mostrati. L'unica informazione ufficiale riguarda le piattaforme coinvolte, appunto Switch e Switch 2, e la durata prevista, di circa quindici minuti . Non sembra essere un evento maggiore, quindi.

Nintendo ha comunicato che domani, 28 ottobre 2026, andrà in onda un nuovo Indie World Showcase dedicato ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 . La presentazione sarà trasmessa sul canale YouTube della compagnia alle 15:00 in Italia e nel resto dell'Europa centrale.

Tanti indie

Va detto che, nonostante il formato compresso, gli Indie World tendono a essere piuttosto densi: è quindi plausibile aspettarsi una selezione di almeno quindici o venti giochi. Storicamente, inoltre, i titoli presentati in queste occasioni hanno una data di uscita spesso vicina, per cui è probabile che lo showcase si concentri su progetti in arrivo entro la fine del 2026 e nel primo trimestre del 2027, anche se chiaramente non c'è niente di scontato (sono nostre speculazioni). Del resto, non sono pochi i titoli mostrati durante gli Indie World che sono stati rinviati.

Per quanto riguarda possibili indizi sui contenuti, come al solito si brancola nel buio, dato che Nintendo non ha fatto alcun accenno ai giochi presenti. È possibile che l'evento porti novità su dei progetti già apparsi in passato, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Insomma, è il solito evento a sorpresa di Nintendo, annunciato a poche ore dalla trasmissione dello stesso senza anticipazioni o altro. Per scoprire cosa sarà presentato, basterà collegarsi domani pomeriggio alla diretta su YouTube.