Il gioco può essere scaricato e giocato gratuitamente da tutti coloro che sono abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo e hanno dunque l'accesso al catalogo di giochi del passato appartenenti alla generazione del GameCube, disponibile esclusivamente su Nintendo Switch 2.

Uno spettacolare gioco di corse acquatico

Wave Race: Blue Storm è uscito originariamente nel 2001 come uno dei primi giochi di lancio di Nintendo GameCube, e rappresentava già all'epoca un notevole traguardo tecnico, soprattutto sul fronte della resa dell'acqua.

Era questa, peraltro, una caratteristica su cui la console Nintendo sembrava puntare particolarmente, vista l'ampia presenza di mare e acqua anche in Super Mario Sunshine e la resa grafica veramente impressionante per l'epoca.

Wave Race: Blue Storm è sostanzilmente un gioco di corse incentrato sull'uso delle moto d'acqua, nel quale dunque si gareggia sulla superficie marina, eseguendo eventualmente anche salti e acrobazie varie.

Oltre a gareggiare con altri avversari è possibile anche dedicarsi alle sfide a tempo, oltre che ad altre modalità tra singolo e multiplayer. Un elemento particolarmente spettacolare è poi rappresentato dal meteo variabile, che può modificare in maniera sostanziale l'esperienza delle gare.

Proprio nelle ore scorse abbiamo peraltro visto che l'app GameCube di Nintendo Switch Online permette finalmente di disattivare i bordi sullo schermo.