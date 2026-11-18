All'interno degli sconti del Black Friday organizzati da Nintendo, la compagnia ha lanciato degli sconti anche sui controller classici di Nintendo Switch Online, ovvero quelli che replicano le periferiche delle console del passato da utilizzare con Nintendo Switch e Switch 2.

Dovete però fare in fretta, perché si tratta di articoli molto richiesti e che lo diventano ancora di più in questa situazione straordinaria: essendo presenti in stock solitamente limitati, è altamente probabile che vadano esauriti in breve, costringendo ad attendere i rifornimenti di cui però non si hanno informazioni certe.

Potete trovarli a questo indirizzo sul Nintendo Store ufficiale: si tratta di repliche perfette dei controller associati alle console del passato presenti nel catalogo retro di Nintendo Switch Online e Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.