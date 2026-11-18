All'interno degli sconti del Black Friday organizzati da Nintendo, la compagnia ha lanciato degli sconti anche sui controller classici di Nintendo Switch Online, ovvero quelli che replicano le periferiche delle console del passato da utilizzare con Nintendo Switch e Switch 2.
Dovete però fare in fretta, perché si tratta di articoli molto richiesti e che lo diventano ancora di più in questa situazione straordinaria: essendo presenti in stock solitamente limitati, è altamente probabile che vadano esauriti in breve, costringendo ad attendere i rifornimenti di cui però non si hanno informazioni certe.
Potete trovarli a questo indirizzo sul Nintendo Store ufficiale: si tratta di repliche perfette dei controller associati alle console del passato presenti nel catalogo retro di Nintendo Switch Online e Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.
Modelli e prezzi
Oltre ad essere degli ambiti oggetti da collezione, replicando in maniera molto precisa le periferiche originali, si tratta anche degli strumenti migliori da utilizzare per godere al meglio dei giochi presenti nei cataloghi retrò di Nintendo Switch Online.
In particolare, si tratta dei seguenti prodotti:
- Controller Nintendo Entertainment System (NES) per Nintendo Switch - 41,99€ a coppia (invece di 59,99€)
- Controller Nintendo 64per Nintendo Switch - 34,99€ (invece di 49,99€)
- Controller Super Nintendo Entertainment System (SNES) per Nintendo Switch - 20,99€ (invece di 29,99€)
- Controller per Nintendo GameCube - 48,99€ (invece di 69,99€)
- Controller Sega Mega Drive per Nintendo Switch - 34,99€ (invece di 49,99€)
Al momento, il controller SNES risulta esaurito, mentre gli altri sono ancora disponibili, per ora.
Necessario l'abbonamento a Nintendo Switch Online
Come sempre, per acquistare questi controller è necessario avere un abbonamento a Nintendo Switch Online o Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo attivo, che è un prerequisito necessario per poterli utilizzare, visto che l'accesso al catalogo dei classici si trova all'interno della sottoscrizione.
Oltre a replicare perfettamente la forma dei controller originali, queste nuove riproduzioni sono tutte wireless, consentendo così un comfort di utilizzo superiore rispetto alle controparti classiche.
In queste ore, Nintendo ha lanciato anche i saldi del Black Friday su eShop con tantissimi sconti su giochi Switch e Switch 2, oltre al ritorno della promo su Switch Online che regala 3 mesi extra con l'abbonamento annuale.