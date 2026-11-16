Stando a un rapporto pubblicato durante il GDC Festival of Gaming, gli sviluppatori ritengono Nintendo Switch 2 più interessante di PS5 e Xbox Series X|S.

Durante il GDC Festival of Gaming è stato pubblicato un rapporto secondo cui gli sviluppatori ritengono Nintendo Switch 2 più interessante di PS5 e Xbox Series X|S, collocando la piattaforma ibrida giapponese al secondo posto dietro il PC. Il documento raccoglie le risposte di oltre 2.600 professionisti dell'industria videoludica a livello internazionale, puntando a offrire una panoramica sulle tendenze del settore e sui sistemi considerati appunto più interessanti per lo sviluppo dei prossimi progetti. Alla domanda "quali sono le piattaforme per cui ti interessa sviluppare giochi?", l'81% degli intervistati ha citato il PC, seguito da Nintendo Switch 2 con il 46% delle risposte e da PS5 (o PS5 Pro) con il 42%, nell'ambito ovviamente di un sondaggio a risposta multipla. Nintendo Switch 2 da record grazie all'edizione speciale di Zelda È interessante notare che Xbox Series X|S non si posiziona subito dopo: l'interesse per le console Microsoft espresso nel rapporto è pari al 26% e viene dopo Steam Deck (38%), Steam Machine (29%) e la prossima PlayStation (27%).

L'attuale realtà, però, è diversa Attualmente a quota 26,35 milioni di unità distribuite, Nintendo Switch 2 si pone insomma come la piattaforma per cui la maggior parte degli sviluppatori vorrebbe produrre i propri giochi, ma il rapporto evidenzia anche che in questo momento la realtà è differente. Andando infatti a verificare le risposte a un'altra domanda, e cioè "su quale piattaforma verrà pubblicato il tuo prossimo gioco?", emerge una top 10 alternativa: il PC domina anche in questo caso, ma in seconda posizione troviamo PS5 con il 45% e in terza posizione Xbox Series X|S con il 37%. Nintendo Switch 2 è quinto con il 29% delle risposte, a metà strada fra Steam Deck e Steam Machine, a conferma di come determinate dinamiche (su tutte l'elemento fondamentale della base installata) siano più rilevanti rispetto a un'eventuale simpatia.