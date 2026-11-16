Durante il GDC Festival of Gaming è stato pubblicato un rapporto secondo cui gli sviluppatori ritengono Nintendo Switch 2 più interessante di PS5 e Xbox Series X|S, collocando la piattaforma ibrida giapponese al secondo posto dietro il PC.
Il documento raccoglie le risposte di oltre 2.600 professionisti dell'industria videoludica a livello internazionale, puntando a offrire una panoramica sulle tendenze del settore e sui sistemi considerati appunto più interessanti per lo sviluppo dei prossimi progetti.
Alla domanda "quali sono le piattaforme per cui ti interessa sviluppare giochi?", l'81% degli intervistati ha citato il PC, seguito da Nintendo Switch 2 con il 46% delle risposte e da PS5 (o PS5 Pro) con il 42%, nell'ambito ovviamente di un sondaggio a risposta multipla.
È interessante notare che Xbox Series X|S non si posiziona subito dopo: l'interesse per le console Microsoft espresso nel rapporto è pari al 26% e viene dopo Steam Deck (38%), Steam Machine (29%) e la prossima PlayStation (27%).
L'attuale realtà, però, è diversa
Attualmente a quota 26,35 milioni di unità distribuite, Nintendo Switch 2 si pone insomma come la piattaforma per cui la maggior parte degli sviluppatori vorrebbe produrre i propri giochi, ma il rapporto evidenzia anche che in questo momento la realtà è differente.
Andando infatti a verificare le risposte a un'altra domanda, e cioè "su quale piattaforma verrà pubblicato il tuo prossimo gioco?", emerge una top 10 alternativa: il PC domina anche in questo caso, ma in seconda posizione troviamo PS5 con il 45% e in terza posizione Xbox Series X|S con il 37%.
Nintendo Switch 2 è quinto con il 29% delle risposte, a metà strada fra Steam Deck e Steam Machine, a conferma di come determinate dinamiche (su tutte l'elemento fondamentale della base installata) siano più rilevanti rispetto a un'eventuale simpatia.
Il problema sono i kit di sviluppo?
In realtà c'è un altro elemento che potrebbe aver pesato nel determinare risultati così diversi, e cioè il fatto che molti team hanno ancora difficoltà a ottenere i kit di sviluppo per Nintendo Switch 2 e questo fattore ha per forza di cose posto degli ostacoli sulla strada di chi avrebbe voluto già pubblicare qualcosa sulla console ibrida.
Certo, si tratta soltanto di un'ipotesi non confermata, ma in ogni caso da qui ai prossimi mesi le cose potrebbero cambiare e gli equilibri spostarsi, consentendo a Nintendo Switch 2 di ritagliarsi un maggiore spazio anche a livello di giochi pubblicati.