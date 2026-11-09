Nintendo Switch 2 da record grazie all'edizione speciale di Zelda

Stando alle rilevazioni effettuate da Circana, Nintendo Switch 2 ha fatto segnare un record di vendite per il 2026 negli Stati Uniti grazie al successo riscosso dall'edizione speciale 40° anniversario di The Legend of Zelda. "Nintendo Switch 2 Edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda ha contribuito a spingere le vendite totali di Switch 2 negli USA, facendo sì che la console realizzasse la sua migliore settimana del 2026", ha scritto l'analista Mat Piscatella. Si tratta di risultati che hanno avuto effetto significativo sull'intero settore, facendo segnare un +81% nella spesa per l'hardware negli Stati Uniti rispetto alla stessa settimana del 2025 e confermando la popolarità di un franchise che sembra non aver mai perso il proprio fascino. Zelda: Ocarina of Time sembra sia il lancio migliore dell'anno in UK sul mercato fisico Del resto è notizia di questi giorni che il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time si è imposto nel Regno Unito come il lancio migliore dell'anno per quanto concerne i giochi in formato fisico.

Cosa accadrà fra dieci giorni? A poche ore dall'avvio del precaricamento di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S, è chiaro che tutti si chiedono cosa succederà fra dieci giorni, quando l'attesissimo nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games farà finalmente il proprio debutto ufficiale. Piscatella ha sottolineato, in risposta alle domande dei propri follower, che in questo periodo i prezzi delle console Sony e Microsoft, mai così alti, stanno avendo un chiaro impatto negativo sulle vendite, e sarà dunque interessante vedere cosa accadrà da qui al 19 novembre. Se infatti l'edizione speciale di Nintendo Switch 2 ha avuto un effetto così importante sul segmento hardware, GTA 6 potrebbe far letteralmente esplodere quei numeri, spingendo tanti nuovi utenti ad acquistare una piattaforma di attuale generazione.