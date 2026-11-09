Tripwire annuncia nuovi licenziamenti, ma lo sviluppo di Maneater 2 continua

Tripwire Interactive ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti dopo i tagli effettuati solo pochi mesi fa, ma pare che lo sviluppo di Maneater 2 stia continuando.

Tripwire Interactive ha annunciato nuovi licenziamenti dopo i tagli che lo studio ha effettuato soltanto pochi mesi fa. Lo sviluppo di Maneater 2 continua, ad ogni modo, così come il lavoro sugli aggiornamenti post-lancio di Killing Floor 3. "Oggi condividiamo una notizia difficile: Tripwire ha effettuato una riduzione del personale che ha interessato trentasei persone di talento all'interno del nostro studio", si legge nel comunicato diffuso dal team di sviluppo. "Non è stata certamente una decisione facile, ma purtroppo si è resa necessaria per la nostra organizzazione. Riconosciamo il contributo di ciascuno dei colleghi coinvolti ed esprimiamo la nostra sincera gratitudine per gli sforzi e l'impatto che hanno avuto." Maneater 2 è stato annunciato con un trailer allo State of Play "Il nostro team è concentrato sui progetti interni, tra cui lo sviluppo attivo di Maneater 2, il lavoro in corso su Killing Floor 3 e le attività di pubblicazione sotto l'etichetta Tripwire Presents." "Continueremo a offrire il miglior supporto possibile a tutti i nostri giochi e resteremo impegnati nei confronti della nostra fantastica community. Siamo grati ai nostri giocatori e partner per averci sostenuto."

Un momento difficile Lo scorso anno Embracer si è detta delusa dalle vendite di Killing Floor 3, ed è probabile che siano state proprio le prestazioni dell'ultimo episodio della serie sparatutto a determinare le difficoltà di Tripwire Interactive. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Comprensibilmente, lo scorso settembre lo studio ha annunciato Maneater 2 nel tentativo di rilanciare una proprietà intellettuale già consolidata e di bissare il successo riscosso dal primo capitolo, ma la presentazione del progetto non è bastata da sola a mettere al riparo l'azienda da nuovi tagli. Peraltro, l'uscita fissata al prossimo anno potrebbe rappresentare per Tripwire un traguardo complicato da raggiungere nelle attuali condizioni, da qui purtroppo l'esigenza di effettuare nuovi licenziamenti per ridurre i costi.