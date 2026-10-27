Il co-fondatore di Rare, Tim Stamper, è tornato sui social con uno strano messaggio-teaser

Tim Stamper è una leggenda dello sviluppo videoludico britannico, co-fondatore di Rare insieme al fratello Chris, dunque il suo ritorno in azione sui social con un messaggio che sembra una sorta di teaser è un evento da tenere in considerazione, perché potrebbe presagire qualcosa di molto interessante.
Dopo oltre tre anni di silenzio totale, Tim Stamper è dunque tornato su X per pubblicare uno strano messaggio che parla di chiavi e di un misterioso caveau, con tanto di foto che mostra un'interpretazione decisamente in stile Rare di un mazzo di chiavi, che potrebbe far pensare a qualcosa in arrivo.
Al momento è davvero difficile trarre possibili informazioni dal messaggio in questione, ma l'idea è che questo sia l'introduzione ad ulteriori comunicazioni che potrebbero portare a una presentazione.
Chiavi e caveau: qualcosa da presentare?
"Le chiavi non smettono proprio di tintinnare! Forse è ora di aprire il caveau... Che ne pensate?" Si legge nel messaggio, visibile anche qui sotto, con a corredo una foto di un vecchio mazzo di chiavi classico ma con l'aggiunta di buffi occhi su ognuna di queste.
Il riferimento a un caveau da aprire può far pensare a una presentazione di qualcosa tenuto in serbo dallo sviluppatore, cosa che chiaramente fa subito pensare a un progetto videoludico, ma potrebbe trattarsi anche di altro.
Gli occhi posizionati sopra le chiavi sono una sorta di marchio di fabbrica delle produzioni Rare, che in molti casi hanno personaggi con espressioni cartoonesche del genere, dunque tutto fa pensare a una qualche novità da mostrare in ambito videoludico.
Leggende dello sviluppo videoludico
I fratelli Tim e Chris Stamper fondarono lo studio Ultimate Play the Game nel 1982, per poi trasformare l'azienda in Rare a partire dal 1985, sviluppando alcuni titoli rimasti nella storia dei videogiochi come Jetpac (1983), Atic Atac (1983) e Sabre Wulf (1984) nella prima parte della loro carriera.
Dopo la fondazione di Rare e la collaborazione con Nintendo sono poi arrivati i giochi celebri del nuovo corso come la serie Donkey Kong Country, Killer Instinct, Perfect Dark, Banjo-Kazooie e GoldenEye 007, per poi passare sotto Microsoft nei primi anni 2000.
L'apertura di un "vault" potrebbe indicare la volontà di presentare un nuovo progetto, oppure anche qualcosa relativo all'enorme portfolio degli sviluppatori, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi. Ricordiamo peraltro che la compagnia ha già pubblicato un volume enciclopedico chiamato Rare Replay, contenente tutti i giochi storici di Ultimate Play the Game e Rare.
Di recente abbiamo visto che Rare è stata colpita dalla riorganizzazione di Xbox, finendo sotto il controllo di Activision.