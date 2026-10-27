Il co-fondatore di Rare, Tim Stamper, è tornato sui social con uno strano messaggio-teaser

Tim Stamper è una leggenda dello sviluppo videoludico britannico, co-fondatore di Rare insieme al fratello Chris, dunque il suo ritorno in azione sui social con un messaggio che sembra una sorta di teaser è un evento da tenere in considerazione, perché potrebbe presagire qualcosa di molto interessante.

Dopo oltre tre anni di silenzio totale, Tim Stamper è dunque tornato su X per pubblicare uno strano messaggio che parla di chiavi e di un misterioso caveau, con tanto di foto che mostra un'interpretazione decisamente in stile Rare di un mazzo di chiavi, che potrebbe far pensare a qualcosa in arrivo.

Al momento è davvero difficile trarre possibili informazioni dal messaggio in questione, ma l'idea è che questo sia l'introduzione ad ulteriori comunicazioni che potrebbero portare a una presentazione.