Hamster Corporation ha annunciato il nuovo lancio di Rainbow Islands sulle console moderne attraverso il catalogo di Arcade Archives 2, consentendo così di acquistare la versione digitale del grande classico di Taito su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, peraltro compatibile con la funzionalità Xbox Play Anywhere.
Già uscito nella prima ondata di titoli classici su Arcade Archives, il gioco è arrivato nella seconda versione del catalogo, Arcade Archives 2, disponibile dal 26 novembre come parte della rinnovata iniziativa di Hamster nel rilanciare i titoli classici in forma digitale, per le piattaforme moderne.
Rainbow Islands può dunque essere acquistato al prezzo di 8,99€ in una versione completamente fedele all'originale arcade, con alcuni adattamenti applicati per i display moderni e ovviamente per i nuovi controller, oltre all'inserimento della versione Rainbow Islands Extra che aggiunge livelli di difficoltà diversi.
Un classico nella storia dei videogiochi
Uscito originariamente nel 1987, Rainbow Islands: The Story of Bubble Bobble 2 è appunto il seguito del celebre Bubble Bobble, che vede i due protagonisti Bub e Bob tornati in forma umana ma sempre alle prese con notevoli sfide da portare a termine.
In questo caso devono esplorare varie isole e liberarle dalla minaccia sinistra di Dark Shadow utilizzando un particolare potere: la possibilità di lanciare arcobaleni.
Questi non sono solo delle "armi" in grado di colpire i nemici, ma fungono anche da elementi strutturali che consentono di raggiungere piattaforme fuori portata creando dei "ponti" su cui è possibile salire per arrivare più in alto o per spostarsi in altre direzioni sullo schermo.
Dopo il lancio in versione Arcade, il gioco è stato convertito su una pletora di piattaforme da casa ottenendo altrettanto successo, fino a diventare uno dei più grandi classici nella storia dei videogiochi.
Il fatto che sia tornato a disposizione all'interno dell'iniziativa Arcade Archives 2 rappresenta dunque un'occasione decisamente ghiotta per chiunque voglia tornare in quelle particolari atmosfere dei giochi 2D anni 80, con una conversione perfetta dell'originale.