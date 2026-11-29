Con l'arrivo ormai prossimo della versione 1.0 di Path of Exile 2, distante ormai meno di due settimane dalla sua data di uscita, fissata per l'11 dicembre, il director Jonathan Rogers ha spiegato alcune delle priorità che il team si è prefissato per la versione "completa" del gioco, e riferito qualcosa di ciò che arriverà dopo il lancio.
Le caratteristiche principali di Path of Exile 2 in versione 1.0 sono note e riguardano soprattutto la conclusione della Campagna, i miglioramenti al gameplay e l'aggiunta delle nuove classi Duelist e Shadow, ma Rogers ha posto l'accento su alcuni elementi su cui il team ha voluto lavorare particolarmente, e altri che invece richiederanno più tempo per essere completati e arriveranno in seguito.
Le informazioni arrivano da un'intervista che Rogers ha tenuto durante una recente mandata di playtest che si è tenuta in un evento a Monaco, diffuse dallo youtuber Dreamcore in quell'occasione.
La conclusione della campagna prima di tutto
Dopo aver portato a termine una fase finale particolarmente sostanziosa già nell'aggiornamento 0.5 all'inizio di quest'anno, il fatto di portare a termine la campagna è diventato il "requisito assolutamente imprescindibile" per la versione 1.0, secondo Rogers e Grinding Gear Games.
Questo ha comportato un'organizzazione che ha dato priorità alla campagna, spostando alcuni elementi un po' in secondo piano, tra cui la messa a punto del bilanciamento e l'introduzione di altri elementi come le carte di divinazione.
Questa necessità di spostare l'attenzione è un po' un rammarico per il director: "è stato molto deludente per noi, perché abbiamo sempre più modifiche al bilanciamento che vorremmo apportare rispetto a quelle che riusciamo a realizzare", ha ammesso.
Divination Card e bilanciamento dopo il lancio
Le Divination Cards si spostano dunque tra le priorità per il prossimo futuro, dopo il lancio della versione 1.0, e si tratta di una caratteristica particolarmente richiesta e attesa dai fan, su cui il team dovrà concentrarsi in maniera particolare.
Queste permettono di ottenere oggetti specifici raccogliendo set completi, e introducono una sorta di sfida aggiuntiva nel gioco che arricchisce in maniera sostanziale il gameplay.
Un altro aspetto su cui il team vuole intervenire riguarda il bilanciamento delle abilità. Alcune skill, infatti, non possono essere semplicemente potenziate attraverso modifiche numeriche, ma necessitano di revisioni più profonde per risultare efficaci nelle fasi avanzate del gioco.
Rogers ha spiegato che GGG dispone già di progetti per numerosi interventi, ma che le risorse di programmazione rappresentano ancora un limite. Tra gli altri miglioramenti previsti figurano una maggiore possibilità di modificare le gemme di supporto durante la campagna, la revisione delle Strongbox e ulteriori interventi sulla progressione dei personaggi.
Infine, Rogers ha affrontato il tema della difficoltà dei boss endgame, spiegando che gli scontri più impegnativi dovrebbero rappresentare una sfida aggiuntiva e non necessariamente un contenuto obbligatorio per tutti. Path of Exile 2 si prepara così al passaggio alla versione 1.0, previsto per l'11 dicembre, con l'obiettivo di continuare a evolversi sulla base dei feedback della community.