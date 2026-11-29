Con l'arrivo ormai prossimo della versione 1.0 di Path of Exile 2, distante ormai meno di due settimane dalla sua data di uscita, fissata per l'11 dicembre, il director Jonathan Rogers ha spiegato alcune delle priorità che il team si è prefissato per la versione "completa" del gioco, e riferito qualcosa di ciò che arriverà dopo il lancio.

Le caratteristiche principali di Path of Exile 2 in versione 1.0 sono note e riguardano soprattutto la conclusione della Campagna, i miglioramenti al gameplay e l'aggiunta delle nuove classi Duelist e Shadow, ma Rogers ha posto l'accento su alcuni elementi su cui il team ha voluto lavorare particolarmente, e altri che invece richiederanno più tempo per essere completati e arriveranno in seguito.

Le informazioni arrivano da un'intervista che Rogers ha tenuto durante una recente mandata di playtest che si è tenuta in un evento a Monaco, diffuse dallo youtuber Dreamcore in quell'occasione.