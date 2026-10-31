La versione 1.0 di Path of Exile 2 potrebbe introdurre una nuova classe

L'obiettivo era infatti quello di proporre una campagna completa e un endgame solido , con le altre classi destinate ad arrivare progressivamente. Allo stato attuale ne mancano ancora tre: Marauder, Templar e Shadow. Proprio quest'ultima potrebbe essere la protagonista del teaser, soprattutto considerando la frase pronunciata dalla voce in sottofondo, che invita a "stare in guardia da ciò che si nasconde nell'ombra". In seguito viene mostrato anche un pugnale che si conficca in una moneta d'oro, dalla quale fuoriesce del fumo nero.

Come anticipato, le novità e i cambiamenti in arrivo verranno presentati tra pochi giorni, ovvero il 6 novembre. Il teaser trailer condiviso mostra dettagli piuttosto generici, tra cui la cupa atmosfera del gioco e un possibile indizio sull'arrivo della classe Shadow . Ricordiamo che già lo scorso anno il game director Jonathan Rogers aveva dichiarato che la versione 1.0 non avrebbe incluso tutte e 12 le classi previste.

Un accesso anticipato ricco di contenuti

Il gioco è in accesso anticipato dal dicembre 2024 e sarà disponibile ufficialmente su PC, tramite Steam ed Epic Games Store, PS5 e Xbox Series X|S. Fin dalle prime fasi il gioco ha dimostrato di avere enormi potenzialità, grazie a un'esperienza curata e ricca di contenuti. A contribuire è soprattutto il gameplay, che introduce miglioramenti alla struttura e agli scontri con i boss, oltre a una progressione nettamente più intuitiva e comprensibile rispetto al titolo precedente.

Potete leggere le nostre impressioni iniziali nel nostro articolo dedicato a Path of Exile 2. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.