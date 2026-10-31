La versione 1.0 di Path of Exile 2 potrebbe introdurre una nuova classe

Path of Exile 2 si prepara finalmente a uscire dall'accesso anticipato con la versione 1.0, che farà il suo debutto l'11 dicembre 2026. In vista della presentazione delle principali novità, prevista per il 6 novembre, lo studio Grinding Gear Games ha condiviso un trailer che sembrerebbe nascondere alcuni indizi, tra cui quello relativo a una possibile nuova classe. Chiaramente per ora si tratta di pure indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.
Le possibili novità
Come anticipato, le novità e i cambiamenti in arrivo verranno presentati tra pochi giorni, ovvero il 6 novembre. Il teaser trailer condiviso mostra dettagli piuttosto generici, tra cui la cupa atmosfera del gioco e un possibile indizio sull'arrivo della classe Shadow. Ricordiamo che già lo scorso anno il game director Jonathan Rogers aveva dichiarato che la versione 1.0 non avrebbe incluso tutte e 12 le classi previste.
L'obiettivo era infatti quello di proporre una campagna completa e un endgame solido, con le altre classi destinate ad arrivare progressivamente. Allo stato attuale ne mancano ancora tre: Marauder, Templar e Shadow. Proprio quest'ultima potrebbe essere la protagonista del teaser, soprattutto considerando la frase pronunciata dalla voce in sottofondo, che invita a "stare in guardia da ciò che si nasconde nell'ombra". In seguito viene mostrato anche un pugnale che si conficca in una moneta d'oro, dalla quale fuoriesce del fumo nero.
Insomma, si tratta ancora di semplici ipotesi, sebbene gli indizi sembrino piuttosto concreti. Resta inoltre da capire quale sarà il ruolo delle Perandus Coins, una valuta introdotta nel primo Path of Exile. Il loro ritorno nel sequel potrebbe essere accompagnato da una revisione più profonda. Ricordiamo che la versione 1.0 di Path of Exile 2 debutterà ufficialmente l'11 dicembre, segnando così la fine della fase di accesso anticipato e il passaggio al lancio free-to-play.
Un accesso anticipato ricco di contenuti
Il gioco è in accesso anticipato dal dicembre 2024 e sarà disponibile ufficialmente su PC, tramite Steam ed Epic Games Store, PS5 e Xbox Series X|S. Fin dalle prime fasi il gioco ha dimostrato di avere enormi potenzialità, grazie a un'esperienza curata e ricca di contenuti. A contribuire è soprattutto il gameplay, che introduce miglioramenti alla struttura e agli scontri con i boss, oltre a una progressione nettamente più intuitiva e comprensibile rispetto al titolo precedente.
Potete leggere le nostre impressioni iniziali nel nostro articolo dedicato a Path of Exile 2. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.