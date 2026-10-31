Dune: Awakening riceverà l'espansione gratuita Blood and Ice con nuove ambientazioni glaciali

La novità principale è rappresentata dal Polar Sink , una vasta area situata nel gelido nord del pianeta. La nuova mappa comprende due differenti biomi, la tundra e la calotta glaciale , e propone un approccio alla sopravvivenza radicalmente diverso rispetto a quello visto finora. In questa regione il problema non sarà più proteggersi dal caldo estremo, ma trovare il modo di resistere alle temperature proibitive e sfruttare una risorsa preziosa come il ghiaccio.

Funcom ha annunciato che Blood and Ice , la nuova espansione gratuita di Dune: Awakening , sarà disponibile dal 1° dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. L'aggiornamento porterà i giocatori lontano dalle dune roventi del deserto per esplorare una zona completamente nuova di Arrakis, introducendo anche eventi stagionali, nuove funzionalità richieste dalla community e altre aggiunte previste nei prossimi mesi.

Decine di ore di contenuti e altre novità in arrivo

Secondo Funcom, l'esplorazione del Polar Sink offrirà circa 35 ore di contenuti, con nuove risorse esclusive, equipaggiamenti specifici per affrontare il freddo, moduli aggiuntivi per i veicoli e nuovi tratti di specializzazione. Il ghiaccio raccolto potrà inoltre essere utilizzato per migliorare l'efficienza delle basi, raffreddando le attrezzature e accelerando alcuni processi produttivi.

L'espansione sarà accompagnata da una serie di altri aggiornamenti. Tra le novità annunciate figura una nuova scheda dedicata agli eventi, pensata per monitorare progressi e ricompense. Dopo l'attuale evento Scourge, inoltre, arriverà Water Crisis, una nuova crisi che metterà alla prova i giocatori con una grave carenza d'acqua su Arrakis e introdurrà meccaniche inedite.

Funcom ha anche confermato l'arrivo di un negozio di oggetti cosmetici opzionali, che permetterà di acquistare completi, skin per i veicoli e personalizzazioni per le basi. Lo studio precisa che questi acquisti serviranno a sostenere lo sviluppo continuo del gioco e i lavori sugli aggiornamenti gratuiti previsti per il futuro.

Non mancano infine alcune delle funzionalità più richieste dalla community. La modalità offline per giocatore singolo arriverà già nel mese di novembre, mentre cross-play completo e trasferimento dei personaggi tra diverse modalità e server sono previsti per gennaio 2027. "Siamo solo all'inizio", ha dichiarato il CEO di Funcom, Scott Junior, spiegando che il team ha in programma numerosi aggiornamenti gratuiti nel corso del 2027, con nuove aree da esplorare, meccaniche aggiuntive e contenuti inediti per espandere ulteriormente l'esperienza di Dune: Awakening.