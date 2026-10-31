Silver Palace, il nuovo action RPG open world tra misteri e indagini, ha una data di uscita

Se amate gli action RPG free-to-play caratterizzati da vaste ambientazioni e da uno stile visivo simile a quello di Genshin Impact, uno dei titoli più apprezzati del genere, Silver Palace potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di una nuova produzione targata Elementa e realizzata con Unreal Engine 5, che punta sull'esplorazione, sulla ricerca di indizi e su un sistema di combattimento fluido , arricchito da combo e abilità spettacolari. Ebbene, questo nuovo titolo free-to-play ha una data di uscita e arriverà tra pochi mesi.

Un gioco open world basato sulle indagini

Il gioco debutterà ufficialmente il 14 dicembre su PC, tramite il client ufficiale e l'Epic Games Store, PS5, iOS e Android. È già possibile effettuare la pre-registrazione attraverso il sito ufficiale, così da contribuire al raggiungimento di alcuni traguardi legati al numero complessivo di follower sui canali social del gioco, che permetteranno di sbloccare diverse ricompense:

15 milioni - Ounce (x80.000)

20 milioni - The Science of All Things: Volume III (x10)

25 milioni - Simulation Shot (x5)

30 milioni - Nuovo personaggio a 4 stelle

35 milioni - Simulation Shot (x10)

"Entra in una città fatta di meraviglie e inganni, dove indagherai su casi bizzarri e sconcertanti, stringerai legami con un gruppo eterogeneo di compagni e scriverai la tua storia al di là del semplice lavoro investigativo, che tu sia un magnate immobiliare in ascesa o un volto familiare in un piccolo e caratteristico caffè. A Silvernia, ogni incontro è una scelta: socializzare, indagare, giudicare o combattere. Ti aspettano nuove scoperte, incontri insoliti e grandi avventure", così viene descritto il gioco.

Chi ha già giocato a titoli come Genshin Impact avrà probabilmente familiarità con alcune delle meccaniche e delle dinamiche proposte. L'obiettivo del team è infatti quello di fondere l'estetica orientale con elementi tipici dei GDR occidentali, attraverso uno stile grafico anime e un sistema di combattimento action dinamico. Uno degli elementi centrali dell'esperienza sarà però la componente investigativa: vestiremo i panni di un detective chiamato a svelare i segreti di Silvernia, una metropoli tanto affascinante quanto ricca di inganni.