Un modder riporta alla luce Shining Wind X, l’esclusiva giapponese cancellata da Sega

Uno dei titoli più rari della serie Shining è stato salvato dall'oblio grazie all'impegno di un preservazionista. Si tratta di Shining Wind X , spin-off e al tempo stesso seguito di Shining Wind , gioco uscito nel 2007 su PlayStation 2. Il titolo era stato eliminato anni fa da Sega, che ne è l'editore, ma un modder noto come Yuvi, da tempo impegnato nel recupero di giochi dati per persi, è riuscito a riportarlo in vita .

Un recupero in extremis

Pubblicato originariamente nel 2008 con il nome Shining Wind Cross, il gioco prosegue le vicende dei personaggi già visti nel capitolo per PS2. Cambia però in modo sostanziale l'impostazione: l'azione hack 'n' slash che caratterizzava il predecessore lascia il posto a battaglie tattiche a turni, più adatte al formato mobile. Va ricordato che anche il primo Shining Wind aveva avuto vita difficile fuori dai confini nazionali. Uscito nelle fasi finali del ciclo vitale di PS2, aveva ricevuto scarsa attenzione internazionale, nonostante la lunga tradizione della serie nel panorama dei giochi di ruolo.

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Il recupero è stato possibile dopo che Yuvi ha individuato e analizzato una copia funzionante del gioco in un vecchio apparecchio, ormai fuori commercio da tempo, estraendone i contenuti. Con questo lavoro, il preservazionista ha aggiunto un ulteriore tassello all'archivio della storia dei videogiochi. Shining Wind X dovrebbe ora essere inserito nel Keitai World Launcher, una sorta di casa di riposo per l'abandonware mobile che consente di provare queste piccole testimonianze del passato, tanto minuscole nelle dimensioni quanto preziose dal punto di vista storico, perché mostrano un settore mobile ancora non ossessionato dalle pratiche predatorie.

Nonostante la lunga storia della serie, Sega non ha ancora proposto una raccolta moderna dei numerosi capitoli che la compongono. Chi volesse ripercorrere la storia di questo franchise fantasy si trova quindi costretto a ricorrere all'emulazione, in rari casi agli store delle console oppure all'hardware originale, con tutte le difficoltà di reperibilità che ne conseguono.