Come era stato annunciato mesi fa, la riedizione dello storico Joystick TAC-2 da parte di Commodore è ora disponibile, con spedizioni che sono partite proprio in questi giorni anche per chi aveva effettuato la prenotazione. Disponibile anche dal sito ufficiale di Commodore International, il Joystick in questione è una riproduzione estremamente fedele di uno dei più famosi controller dell'epoca degli home computer, uscito originariamente nei primi anni 80 e associato a piattaforme storiche dell'epoca come Atari, Commodore 64 e Amiga. Al di là delle variazioni effettuate sulla componentistica e alcuni elementi estetici, il nuovo TAC-2 (acronimo di Totally Accurate Controller MK2) è totalmente fedele all'originale, con l'aggiunta di alcune colorazioni alternative lanciate per l'occasione.

Un dispositivo d'epoca, ma moderno Ne avevamo già parlato la scorsa estate, quando Commodore aveva appena annunciato di aver resuscitato lo storico joystick TAC-2 in diverse varianti, e il prodotto era stato messo subito in vendita da agosto, ma è di fatto disponibile da questa settimana. La versione Starlight Edition Caratterizzato dal classico stick centrale sormontato da una sfera e i due tasti ai vertici della base, il nuovo TAC-2 ha una struttura più solida data dall'utilizzo dell'acciaio per l'asta ma con le medesime soluzioni interne che dovrebbero garantire "le sensazioni originali" nell'utilizzo. Il connettore è proprio quello classico Atari a 9 pin, cosa che rende questo controller utilizzabile esclusivamente su piattaforme d'epoca o riproduzioni moderne che sfruttano gli stessi connettori, a meno che non si abbia a disposizione degli adattatori specifici.