A più di quarant'anni dall'uscita, Bubbles di Williams ha rivelato un segreto finora sfuggito a tutti. A scoprirlo è stato lo sviluppatore Dan Gibson, mentre sperimentava con i chip Blitter degli anni Ottanta. Tenendo premuta una specifica combinazione di tasti durante la modalità attract, quella che mostra una demo del gioco quando nessuno sta giocando, è possibile forzare il riavvio del sistema. Compare così una schermata nascosta con i dati di licenza di Williams e la scritta "Questo è Bubbles".