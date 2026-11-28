A più di quarant'anni dall'uscita, Bubbles di Williams ha rivelato un segreto finora sfuggito a tutti. A scoprirlo è stato lo sviluppatore Dan Gibson, mentre sperimentava con i chip Blitter degli anni Ottanta. Tenendo premuta una specifica combinazione di tasti durante la modalità attract, quella che mostra una demo del gioco quando nessuno sta giocando, è possibile forzare il riavvio del sistema. Compare così una schermata nascosta con i dati di licenza di Williams e la scritta "Questo è Bubbles".
Non è sicuramente l'easter egg più spettacolare di sempre, ma resta una curiosità rimasta nascosta per circa 43 anni. Gibson ipotizza che la schermata potesse servire come una forma primitiva di protezione dalla pirateria: una dichiarazione di proprietà che un operatore Williams poteva richiamare su schede contraffatte per dimostrare che il software era stato rubato.
L'ipotesi appare plausibile, anche perché la combinazione di comandi necessaria è davvero macchinosa rispetto alla magrissima ricompensa offerta.
Bubbles è un gioco a schermata singola in cui si deve ripulire un lavandino. Il giocatore controlla una bolla senziente che cresce raccogliendo sporco e residui, evitando spazzole e oggetti appuntiti. Gli insetti che infestano lo schermo si eliminano con una scopa, per ottenere una pulizia impeccabile. Si tratta di un titolo molto semplice, come lo era la maggior parte dei coin op dell'epoca, ma allo stesso tempo davvero divertente.